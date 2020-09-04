Албания «позеленела», Хорватия - на стопе: Украина обновила перечень стран

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Таисия Ерохина
Сегодня, 4 сентября, Министерство здравоохранения Украины обновило списки "зеленой" и "красной" зон. Об этом говорится на сайте Минздрава.
В списке есть государства-члены Всемирной организации здравоохранения. Распределение проводили в соответствии с количеством активных случаев заболевания COVID-19 на 100 000 населения.
Так, в "зеленый" список вернулась Албания. Также в "зеленом" списке остаются Словения, Египет, Турция, Болгария, Греция, Кипр, Тунис. И Украина с показателем в 79,6 в списке все еще попала в "зеленой" зоне, несмотря на многочисленные антирекорды заболеваемости ежедневно.
Однако Черногория и Хорватия остались в "красном" списке. Также на стопе такие государства, как Франция, Румыния, Израиль, США, Испания.
Напомним, в начале сентября свои границы для Украины открыли еще три страны. Речь идет о Республике Конго, Бразилии и Доминиканской республике. Теперь украинцы могут путешествовать в 48 государств.
Ранее сообщалось, что одна из стран Евросоюза на месяц снимает все карантинные ограничения для украинцев.
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