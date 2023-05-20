Акция «Поймай барыгу» – уже во всех городах Украины



















Принять участие в акции "Поймай барыгу – получи кэш" теперь можно в любом населенном пункте. На сайте проекта организаторы сообщают, что охота на торговцев и производителей запрещенных веществ уже стартовала по всей стране.

Акция Поймай барыгу

Акция началась первого мая, сначала только в трех городах – Харькове, Киеве и Одессе. Это проект бизнесмена Егора Левченко, он – главный меценат проекта и заявил, что преследует цель беспрецедентной борьбы с наркоторговлей в Украине. Приобщаться призывает всех желающих, говорят организаторы.

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В настоящее время акция официально действует по всей Украине. Сдать торговца и получить за это денежное вознаграждение может каждый, кто выполнит условия устроителей. Подробная инструкция находится на сайте проекта. Первые участники уже предоставили видеодоказательства, необходимые документы и получили деньги на карточку.



