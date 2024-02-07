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«Агентство закупок в сфере обороны» под контролем Жумадилова размахнулось на 29 млн грн для командировок

Политолог Алексей Голобуцкий обращает внимание, что была провозглашена цель создать прозрачные и эффективные механизмы закупок для армии, но по факту так не вышло

сегодня, 12:04
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Кравцев Сергей
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В этом году украинцы заплатят более 29 млн грн за командировки работников ГП "Агентство закупок в сфере обороны". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.

«Агентство закупок в сфере обороны» под контролем Жумадилова размахнулось на 29 млн грн для командировок

Арсен Жумадилов. Фото из открытых источников

Политолог отмечает, это агентство, как и ГП "Государственный оператор тыла", было создано при Минобороны совсем недавно для реформирования системы закупок. Однако ставленник министра Арсен Жумадилов, контролирующий оба ГП, процесс реформирования начал с обеспечения собственных потребностей, которые будут стоить бюджету сотни миллионов.

"Все, как всегда, начиналось красиво и с лозунгами борьбы с коррупцией, – напоминает эксперт. – Была провозглашена цель создать прозрачные и эффективные механизмы закупок для армии. Но по факту так не вышло".

«Агентство закупок в сфере обороны» под контролем Жумадилова размахнулось на 29 млн грн для командировок - фото 2

Блогер обращает внимание, что 29 млн гривен на командировки для сотрудников "Агентства закупок в сфере обороны" – это лишь один эпизод, показывающий, что ГП на самом старте обеспечило многомиллионные суммы из бюджета на свое содержание.

"Агентство Жумадилова всего лишь нашло краткий путь к освоению колоссальных сумм из бюджета", — пишет Голобуцкий и приводит еще несколько примеров деятельности новосозданных ГП.

"Так, для руководства ГП были закуплены телевизоры за 85 тысяч гривен. "Зачем так дорого?" – интересуется эксперт.

Он также обратил внимание на тендер по поставкам продуктов питания для ВСУ, который был обнародован 2 февраля. По мнению Голобуцкого, тендерные условия были выписаны специально под конкретного подрядчика. Иначе как объяснить то, что одним из ключевых условий стало наличие не менее 25 помещений/складов/комплексов в одном кластере: "Фактически это означает, что поставщик, отвечающий всем требованиям, но не имеющий 25 помещений поблизости от военных и полевых частей (ибо не было никаких оснований их иметь), не может участвовать в конкурсе". К тому же, в этом тендере стоимость набора питания почему-то выросла со 120 до 139,38 грн. С учетом объемов лота его стоимость увеличилась сразу на 1,5 млрд грн.

"Для Агентства Жумадилова это жирный улов, – объясняет эксперт. – Дело в том, что два упомянутых госпредприятия финансируются за счет комиссии в размере 0,4% от суммы каждого контракта".

Эта комиссия, уверен Голобуцкий, иллюстрирует всю сущность реформ Жумадилова: "Они заинтересованы не в качестве или удешевлении лотов, а исключительно в их удорожании". И таким образом больше миллионов бюджетных гривен получают на свои нужды чиновники из новосозданных предприятий.




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