«Агентство закупок в сфере обороны» под контролем Жумадилова размахнулось на 29 млн грн для командировок

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Кравцев Сергей
В этом году украинцы заплатят более 29 млн грн за командировки работников ГП "Агентство закупок в сфере обороны". Как передает портал "Комментарии", об этом пишет политический эксперт Алексей Голобуцкий.
Арсен Жумадилов. Фото из открытых источников
Политолог отмечает, это агентство, как и ГП "Государственный оператор тыла", было создано при Минобороны совсем недавно для реформирования системы закупок. Однако ставленник министра Арсен Жумадилов, контролирующий оба ГП, процесс реформирования начал с обеспечения собственных потребностей, которые будут стоить бюджету сотни миллионов.
Блогер обращает внимание, что 29 млн гривен на командировки для сотрудников "Агентства закупок в сфере обороны" – это лишь один эпизод, показывающий, что ГП на самом старте обеспечило многомиллионные суммы из бюджета на свое содержание.
Он также обратил внимание на тендер по поставкам продуктов питания для ВСУ, который был обнародован 2 февраля. По мнению Голобуцкого, тендерные условия были выписаны специально под конкретного подрядчика. Иначе как объяснить то, что одним из ключевых условий стало наличие не менее 25 помещений/складов/комплексов в одном кластере: "Фактически это означает, что поставщик, отвечающий всем требованиям, но не имеющий 25 помещений поблизости от военных и полевых частей (ибо не было никаких оснований их иметь), не может участвовать в конкурсе". К тому же, в этом тендере стоимость набора питания почему-то выросла со 120 до 139,38 грн. С учетом объемов лота его стоимость увеличилась сразу на 1,5 млрд грн.
Эта комиссия, уверен Голобуцкий, иллюстрирует всю сущность реформ Жумадилова: "Они заинтересованы не в качестве или удешевлении лотов, а исключительно в их удорожании". И таким образом больше миллионов бюджетных гривен получают на свои нужды чиновники из новосозданных предприятий.
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