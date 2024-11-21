Агентки ГРУ корректировали удары по Украине: предательниц задержаны

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух жительниц Прилукского района, работавших на российскую разведку и помогавших планировать ракетные и дроновые удары по украинским военным объектам. Они передавали данные врагу через аккаунты своих родственников, пытаясь избежать разоблачения.

Женщины с Черниговщины шпионили для ГРУ, передавая данные о ВСУ

Российские спецслужбы завербовали женщин через телеграмм-каналы, где те искали подработку. Им поручили собирать информацию о местоположениях Сил обороны Украины в Киевской и Черниговской областях. Они передавали координаты вражеским кураторам, а для более точного наблюдения планировали установить скрытые камеры вблизи военных объектов.

Однако планы агенток сорвались: СБУ вовремя разоблачила их деятельность, задокументировала доказательства сотрудничества с врагом и задержала, до того как они успели приобрести оборудование.

В ходе обысков у женщин изъяли мобильные телефоны с информацией, подтверждающей их шпионскую работу на российскую разведку. Задержанным уже сообщили о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении СБУ.

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