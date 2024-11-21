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Агентки ГРУ корректировали удары по Украине: предательниц задержаны

Жители Прилукского района работали на российскую разведку

сегодня, 11:22
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Черновалова Кристина

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух жительниц Прилукского района, работавших на российскую разведку и помогавших планировать ракетные и дроновые удары по украинским военным объектам. Они передавали данные врагу через аккаунты своих родственников, пытаясь избежать разоблачения.

Агентки ГРУ корректировали удары по Украине: предательниц задержаны

Женщины с Черниговщины шпионили для ГРУ, передавая данные о ВСУ

Российские спецслужбы завербовали женщин через телеграмм-каналы, где те искали подработку. Им поручили собирать информацию о местоположениях Сил обороны Украины в Киевской и Черниговской областях. Они передавали координаты вражеским кураторам, а для более точного наблюдения планировали установить скрытые камеры вблизи военных объектов.

Однако планы агенток сорвались: СБУ вовремя разоблачила их деятельность, задокументировала доказательства сотрудничества с врагом и задержала, до того как они успели приобрести оборудование.

В ходе обысков у женщин изъяли мобильные телефоны с информацией, подтверждающей их шпионскую работу на российскую разведку. Задержанным уже сообщили о подозрении в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества”, — говорится в сообщении СБУ.

Читайте на портале "Комментарии" — Взрывы, поджоги и террор — именно такова была миссия агентурной группы ФСБ, которую разоблачили украинские правоохранители. В Одессе сотрудники СБУ совместно с Нацполицией обезвредили три молодых человека, которых завербовал российские службы.



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