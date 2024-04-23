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Аэропорт "Киев" оценивает ущерб от российской агрессии в €500 млн

Аэропорт "Киев" будет прилагать максимум усилий для компенсации полученного ущерба за счет активов страны-агрессора

сегодня, 12:10
Автор:
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Кравцев Сергей
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Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского планирует взыскать со страны-агрессора компенсацию за полученный ущерб, который эксперты оценивают в сумму более 500 млн. евро. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил Председатель Совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

Аэропорт "Киев" оценивает ущерб от российской агрессии в €500 млн

Председатель Совета директоров аэропорта Денис Костржевский

"Несомненно, аэропорт Киев будет прилагать максимум усилий для компенсации полученного ущерба за счет активов страны-агрессора. У нас уже есть первые два вывода аудиторских компаний и ожидаем общий, финальный отчет. Если говорить вообще, то ущерб аэропорту состоит из трех факторов: прямой материальный ущерб, недополученные доходы за два года и обесценивание предприятия как объекта бизнеса. Исходя из предыдущих экспертных расчетов, наш совокупный ущерб составляет более пятисот миллионов евро на сегодняшний день", — пояснил он.

В преддверии войны в Украине руководство аэропорта строило амбициозные планы развития до 2027 года. Как отметил Денис Костржевский, аэропорт должен был "утроить количество обслуживаемых рейсов и увеличить количество обслуживаемых пассажиров до пяти миллионов в год". Для этого были начаты работы по проектированию масштабной реконструкции — удлинение взлетно-посадочной полосы, реконструкции рулижных дорожек и полное переоборудование навигационной и светосигнальной систем:

"Мы вели переговоры с инвесторами и рассматривали разные модели привлечения инвестиций. Очень тщательно изучали модель государственно-частного партнерства, в частности, концессионную модель, которая позволила бы привлечь крупные инвестиции, около 300 млн евро. Также вели переговоры с органами государственной и местной власти для того, чтобы претворить эту инвестиционную модель в жизнь", — отметил Денис Костржевский, — "Я уверен, что все наши планы по реконструкции аэродрома и развитию предприятия непременно сбудутся. У Украины будет обновлен Аэропорт "Киев", киевляне будут гордиться воздушными воротами столицы, а пассажиры – наслаждаться отличным сервисом".

Он также заверил, что последствия военного периода в аэропорту можно будет быстро устранить, предприятие будет готово принимать пассажиров уже через месяц после открытия воздушного пространства над Украиной.

Напомним, в конце мая 2024 года Международному Аэропорту "Киев" исполняется 100 лет. До Евро-2012 Международный Аэропорт "Киев" был значительно расширен. ООО "Мастер-Авиа" инвестировало более 4 млрд грн в его инфраструктуру, обеспечив около 10 тысяч рабочих мест в авиационной и сопутствующей сервисной отрасли.

По результатам работы 2021 года, Аэропорт "Киев" обслужил более 1 млн 400 тысяч пассажиров, войдя в тройку крупнейших аэропортов страны.




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Источник: https://ukranews.com/ua/interview/3085-denys-kostrzhevskyj-aeroport-kyyiv-vnis-vagomyj-vnesok-u-oboronu-stolytsi-v-pershi-tyzhni-vijny
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