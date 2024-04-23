Аэропорт "Киев" оценивает ущерб от российской агрессии в €500 млн

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского планирует взыскать со страны-агрессора компенсацию за полученный ущерб, который эксперты оценивают в сумму более 500 млн. евро. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил Председатель Совета директоров аэропорта Денис Костржевский.

Председатель Совета директоров аэропорта Денис Костржевский

"Несомненно, аэропорт Киев будет прилагать максимум усилий для компенсации полученного ущерба за счет активов страны-агрессора. У нас уже есть первые два вывода аудиторских компаний и ожидаем общий, финальный отчет. Если говорить вообще, то ущерб аэропорту состоит из трех факторов: прямой материальный ущерб, недополученные доходы за два года и обесценивание предприятия как объекта бизнеса. Исходя из предыдущих экспертных расчетов, наш совокупный ущерб составляет более пятисот миллионов евро на сегодняшний день", — пояснил он.

В преддверии войны в Украине руководство аэропорта строило амбициозные планы развития до 2027 года. Как отметил Денис Костржевский, аэропорт должен был "утроить количество обслуживаемых рейсов и увеличить количество обслуживаемых пассажиров до пяти миллионов в год". Для этого были начаты работы по проектированию масштабной реконструкции — удлинение взлетно-посадочной полосы, реконструкции рулижных дорожек и полное переоборудование навигационной и светосигнальной систем:

"Мы вели переговоры с инвесторами и рассматривали разные модели привлечения инвестиций. Очень тщательно изучали модель государственно-частного партнерства, в частности, концессионную модель, которая позволила бы привлечь крупные инвестиции, около 300 млн евро. Также вели переговоры с органами государственной и местной власти для того, чтобы претворить эту инвестиционную модель в жизнь", — отметил Денис Костржевский, — "Я уверен, что все наши планы по реконструкции аэродрома и развитию предприятия непременно сбудутся. У Украины будет обновлен Аэропорт "Киев", киевляне будут гордиться воздушными воротами столицы, а пассажиры – наслаждаться отличным сервисом".

Он также заверил, что последствия военного периода в аэропорту можно будет быстро устранить, предприятие будет готово принимать пассажиров уже через месяц после открытия воздушного пространства над Украиной.

Напомним, в конце мая 2024 года Международному Аэропорту "Киев" исполняется 100 лет. До Евро-2012 Международный Аэропорт "Киев" был значительно расширен. ООО "Мастер-Авиа" инвестировало более 4 млрд грн в его инфраструктуру, обеспечив около 10 тысяч рабочих мест в авиационной и сопутствующей сервисной отрасли.

По результатам работы 2021 года, Аэропорт "Киев" обслужил более 1 млн 400 тысяч пассажиров, войдя в тройку крупнейших аэропортов страны.



