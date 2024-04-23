Аэропорт "Киев" оценивает ущерб от российской агрессии в €500 млн

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Кравцев Сергей
Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского планирует взыскать со страны-агрессора компенсацию за полученный ущерб, который эксперты оценивают в сумму более 500 млн. евро. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил Председатель Совета директоров аэропорта Денис Костржевский.
Председатель Совета директоров аэропорта Денис Костржевский
В преддверии войны в Украине руководство аэропорта строило амбициозные планы развития до 2027 года. Как отметил Денис Костржевский, аэропорт должен был "утроить количество обслуживаемых рейсов и увеличить количество обслуживаемых пассажиров до пяти миллионов в год". Для этого были начаты работы по проектированию масштабной реконструкции — удлинение взлетно-посадочной полосы, реконструкции рулижных дорожек и полное переоборудование навигационной и светосигнальной систем:
Он также заверил, что последствия военного периода в аэропорту можно будет быстро устранить, предприятие будет готово принимать пассажиров уже через месяц после открытия воздушного пространства над Украиной.
Напомним, в конце мая 2024 года Международному Аэропорту "Киев" исполняется 100 лет. До Евро-2012 Международный Аэропорт "Киев" был значительно расширен. ООО "Мастер-Авиа" инвестировало более 4 млрд грн в его инфраструктуру, обеспечив около 10 тысяч рабочих мест в авиационной и сопутствующей сервисной отрасли.
По результатам работы 2021 года, Аэропорт "Киев" обслужил более 1 млн 400 тысяч пассажиров, войдя в тройку крупнейших аэропортов страны.
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