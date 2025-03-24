Абсурд по-украински: Верховная Рада может создать легальный механизм для коррупционных схем

В Украине снова разгорается спор по контролю за состоянием чиновников. Верховная Рада готовится рассмотреть поправки к Закону "О предотвращении коррупции", которые могут значительно ослабить эффективность мониторинга образа жизни государственных служащих. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) призывает депутатов не поддерживать эти изменения, ведь их принятие сделает проверку незаконного обогащения почти невозможной.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Изменения, предложенные в законодательство, имеют целью ограничить возможности НАПК в проверке состояния чиновников, что может привести к значительным коррупционным рискам. Одним из главных элементов, которые могут быть упразднены, является мониторинг образа жизни (МСЖ), позволяющий выявлять незаконные активы и проверять происхождение богатства чиновников.

Ключевые предложения, которые могут быть приняты:

Ограничение МСЖ только в период пребывания в статусе декларанта. Это означает, что НАПК не сможет проверять состояние чиновников, приобретенное в их публичной службе, что создает возможности для легализации незаконных активов.

Возможность проверки только активов декларанта и членов его семьи. Это позволяет недобропорядочным должностным лицам оформлять активы на третьих лиц без возможности их обнаружения.

Ограничение срока осуществления МСЖ до трех месяцев. Это значительно сокращает время для анализа больших объемов данных, международных запросов и финансовых документов, что делает проверку коррупционных действий менее эффективной.

Если эти изменения будут приняты, НАПК сможет значительно ограничить свои возможности выявлять незаконно полученные активы и коррупционные действия. Такие изменения создадут благоприятные условия для легализации сомнительных активов, что приведет к росту коррупционных рисков в Украине. Кроме того, ограничение срока мониторинга сделает процесс выявления коррупции значительно менее эффективным.

НАПК уже продемонстрировало высокую эффективность выявления коррупционных активов благодаря МСЖ. По результатам работы НАПК, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) были переданы материалы на 231,56 млн грн, а еще 30,95 млн грн были взысканы в государственный бюджет. Общая сумма незаконного обогащения по результатам проверок достигла более 1,5 млрд. грн.

Изменения, предложенные в закон, могут серьезно ограничить эффективность борьбы с коррупцией в Украине, ослабив контроль за состоянием публичных служащих. НАПК призывает Верховную Раду отстоять важный инструмент финансового контроля, доказавший свою эффективность на практике. В случае принятия этих изменений последствия для борьбы с коррупцией могут быть катастрофическими, и возвращение к старым практикам не позволит сохранить достигнутые результаты в антикоррупционной политике.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бывшая народная депутат и ее муж экс депутат облсовета признаны виновными в незаконном обогащении и отмывании средств. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил им по пять лет лишения свободы, однако сразу освободил от реального отбывания наказания. В то же время фигуранты дела должны перечислить миллионы в госбюджет и на нужды ВСУ. Почему суд принял такое решение в материале.