Перед объявлением Нобелевской премии мира, которое пройдет 11 октября, эксперты выделяют несколько главных претендентов на награду. Среди них Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР), Международный суд и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Антониу Гутерриш

По данным Reuters, в год, отмеченный войнами в Газе и Украине, Нобелевский комитет, вероятно, обратит внимание на гуманитарные организации, помогающие пострадавшим от конфликтов гражданским.

Примечательно, что среди потенциальных лауреатов букмекерские ставки также включают в себя российского диссидента Алексея Навального и президента Украины Владимира Зеленского. Однако Навальный, умерший в феврале этого года, не может получить награду посмертно, согласно правилам премии. Шансы Зеленского тоже оценивают как небольшие из-за продолжительной войны в Украине.

По информации агентства, учитывая глобальные конфликты и гуманитарные кризисы, комитет может обратить внимание на деятельность БАПОР, играющую важную роль в поддержке палестинских беженцев. Однако это может вызвать споры, ведь некоторые сотрудники агентства обвиняются в причастности к нападениям на Израиль в 2023 году.

Другие эксперты считают, что Антониу Гутерриш может получить премию за усилия по укреплению международного порядка и дипломатии.

Также существует вероятность, что в этом году премия может быть не вручена, что уже случалось 19 раз в истории награды.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Украине неоднократно критиковали ООН и генсека организации Антониу Гутерриша за откровенно слабую позицию по поводу войны. Сам генсек даже признавал, что ООН не может повлиять на РФ и вынудить ее остановить немотивированную агрессию против Украины. При этом Израиль объявил Гутерриша персоной нон-грата.



