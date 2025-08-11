Знакомство на Тиндере закончилось избиением: подробности

В Киеве 38-летний мужчина приговорен к семи годам заключения с конфискацией имущества за жестокое разбойное нападение на девушку, с которой он познакомился на сайте знакомств.

Знакомство на Тиндере закончилось избиением

По материалам следствия, после первой встречи в квартире потерпевшей он заявил, что чувствует себя плохо и решил уйти, предложив встретиться в другой раз. Впоследствии он позвонил по телефону, будто бы забрать кошелек, оставленный в ванной комнате.

Зная, что дома девушка одна, мужчина, как только она открыла дверь, напал на нее: бил, душил и, воспользовавшись моментом, собрал ценные вещи в чемодан и скрылся.

В ходе судебного разбирательства собранные доказательства подтвердили его причастность к нападению. Голосеевский районный суд Киева признал его виновным по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводили следователи Голосеевского управления полиции. Приговор может быть обжалован в установленном законом порядке, ведь согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.

