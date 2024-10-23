logo

BTC/USD

66409.63

ETH/USD

2504.14

LTC/USD

69.52

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Злоумышленники обманули предпринимателей на 450 тыс. грн: представлялись влиятельными чиновниками
commentss НОВОСТИ Все новости

Злоумышленники обманули предпринимателей на 450 тыс. грн: представлялись влиятельными чиновниками

Злоумышленники обманули предпринимателей на 450 тыс. грн

23 октября 2024, 16:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Мужчины, представляясь главами военных администраций, требовали у предпринимателей деньги. Злоумышленникам объявили о подозрении при процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры, сообщает портал "Комментарии".

Злоумышленники обманули предпринимателей на 450 тыс. грн: представлялись влиятельными чиновниками

Иллюстративное фото

Незаконной деятельностью занимались трое мужчин. Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Следствие установило, что мужчины, представляясь главами военных администраций разных областей Украины, звонили по телефону предпринимателям. Под предлогом помощи подразделениям ВСУ просили внести взносы на счета благотворительных фондов, предварительно открывшихся в отделениях банков.

“Не намереваясь помогать армии, последние распоряжались полученными средствами по своему усмотрению. Подозреваемые неправомерно получили от предпринимателей 450 тыс. грн”, – сообщили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования устанавливают других лиц, обманутых подозреваемыми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что житель Киева через интернет продавал несуществующие товары для военных. Он обманул не менее 23 человек. За свои действия злоумышленник предстанет перед судом.

В ходе следствия установили, что подозреваемый в социальных сетях искал объявление дружин военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали, где приобрести тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Злоумышленник уверял, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карту.

Что мужчина отправлял вместо заказанного товара, читайте по ссылке.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=372589
Теги:

Новости

Все новости