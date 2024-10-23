Злоумышленники обманули предпринимателей на 450 тыс. грн: представлялись влиятельными чиновниками

Мужчины, представляясь главами военных администраций, требовали у предпринимателей деньги. Злоумышленникам объявили о подозрении при процессуальном руководстве прокуроров Киевской областной прокуратуры, сообщает портал "Комментарии".



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Незаконной деятельностью занимались трое мужчин. Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Следствие установило, что мужчины, представляясь главами военных администраций разных областей Украины, звонили по телефону предпринимателям. Под предлогом помощи подразделениям ВСУ просили внести взносы на счета благотворительных фондов, предварительно открывшихся в отделениях банков.

“Не намереваясь помогать армии, последние распоряжались полученными средствами по своему усмотрению. Подозреваемые неправомерно получили от предпринимателей 450 тыс. грн”, – сообщили в прокуратуре.

В ходе досудебного расследования устанавливают других лиц, обманутых подозреваемыми.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что житель Киева через интернет продавал несуществующие товары для военных. Он обманул не менее 23 человек. За свои действия злоумышленник предстанет перед судом.

В ходе следствия установили, что подозреваемый в социальных сетях искал объявление дружин военнослужащих, волонтеров, а также самих военных, которые искали, где приобрести тепловизоры, системы РЭБ, дроны, аптечки, турникеты и другое военное снаряжение. Злоумышленник уверял, что занимается волонтерской деятельностью и может помочь приобрести все эти вещи. Предоплату за товары он принимал на свою банковскую карту.

Что мужчина отправлял вместо заказанного товара, читайте по ссылке.



