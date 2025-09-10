Жестокое разоблачение должностного лица НАБУ: российские паспорта и интересные переписки

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора и ДБР разоблачили одного из заместителей руководителя подразделения детективов НАБУ в сокрытии имущества и ложных данных в декларации.
Разоблачение должностного лица НАБУ
По данным следствия, в декабре 2023 года семья должностного лица приобрела двухкомнатную квартиру в Ужгороде почти за $100 тысяч. Однако оформлена она была не на самого чиновника или его близких, а на мать знакомой. Несмотря на это, семья фактически жила в жилье. В декларации за 2023 год об этой недвижимости не упомянули вообще, а в декларации за 2024-й ее подали как арендованную. При этом лицо, указанное "собственником", денег за аренду никогда не получало.
У следователей есть переписка чиновника с женой, показы продавца квартиры и нотариуса, подтверждающие махинацию. Дополнительно выяснилось, что у его родителей есть российские паспорта и проживают на оккупированной территории. Эту информацию должностное лицо скрыло при оформлении документов для доступа к государственной тайне, в результате чего СБУ аннулировала ему этот доступ.
В настоящее время фигуранту доложено о подозрении.