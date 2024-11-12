Жестокие пытки в оккупированном Херсоне: СБУ разыскивает двух боевиков рф

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора сообщили о подозрении двум российским военным, участвовавшим в пытках гражданских лиц во время оккупации Херсонщины. Собранные доказательства свидетельствуют о жестоком обращении с мирными жителями, а также об участии подозреваемых в похищении и пытках.

СБУ. Фото из открытых источников

Подозреваемые — жители временно оккупированной части Донбасса, которые в начале войны вступили в ряды русской армии. Они стали частью 109-го стрелкового полка, принадлежащего к Южному военному округу России. Оккупанты активно участвовали в захвате населенных пунктов в Херсонской области и заставляли местных жителей сотрудничать с агрессором.

В одном из случаев, в сентябре 2022 года, один из пострадавших был похищен прямо с улицы и потерпел жестокие побои. Через несколько дней его задержали снова, ограбили и отвезли в застенку, где содержали более месяца, применяя физическое и психологическое насилие, в том числе имитирование расстрела.

На основании доказательств, собранных СБУ, обоим подозреваемым были предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности, за государственную измену и нарушение законов войны. В настоящее время продолжаются оперативные меры по задержанию и наказанию преступников.

Напомним, Служба безопасности Украины провела операцию по нейтрализации группы коллаборантов в Херсонской области. Среди задержанных — агентка российской военной разведки, корректировавшая вражеские обстрелы, а также два человека, занимавшие руководящие должности в оккупационной администрации. Задержанным грозит от 15 лет заключения до пожизненного лишения свободы.