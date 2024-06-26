Женщина убила плюнувшего в ее борщ мужчину: суд объявил приговор

29-летняя житомирянка совершила убийство после ссоры с мужчиной, который ругался и плевался в ее борщ. Богунский районный суд Житомира наказал женщину 10 лет тюрьмы за умышленное убийство мужчины.



Женщина убила мужчину, который плюнул в ее борщ. Фото из открытых источников

21 июня 2023 года женщина вместе с тремя мужчинами употребляла у себя дома алкогольные напитки. Во время распития спиртных напитков возник конфликт между владелицей дома и одним из мужчин из-за того, что последний оскорбил еду 29-летней житомирянки.

"Впоследствии из-за еды между ней и потерпевшим ОСОБА_9 началась ссора, поскольку последний ругался и плевался в борщ, который она приготовила. На что она попросила больше так не делать и ударила его рукой в лицо несколько раз, около 3-х раз, от чего потерпевший упал на пол", — говорится в материалах дела.

После падения мужчина потерял сознание. Женщина вместе с другими мужчинами вынесли пострадавшего из дома и направились к реке. Вскоре женщина заявила, чтобы мужчины покинули ее наедине с потерпевшим.

"Далее она за штаны дотянула пострадавшего до реки, штаны при этом снялись пока она его тянула и выбросила их в реку, ударила потерпевшего ногой по голове и скатила пострадавшего в воду и несколько раз придавила голову в воду", — сообщили в суде.

Впоследствии женщина придавала голову мужчине ногой на длительное время и тот перестал подавать признаки жизни. После совершения убийства, женщины вернулась домой.

20 июня 2024 года Богунский районный суд Житомира признал женщину виновной в умышленном убийстве и назначил наказание – 10 лет тюрьмы.

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