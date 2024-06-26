Женщина убила плюнувшего в ее борщ мужчину: суд объявил приговор

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Slava Kot
29-летняя житомирянка совершила убийство после ссоры с мужчиной, который ругался и плевался в ее борщ. Богунский районный суд Житомира наказал женщину 10 лет тюрьмы за умышленное убийство мужчины.
Женщина убила мужчину, который плюнул в ее борщ. Фото из открытых источников
21 июня 2023 года женщина вместе с тремя мужчинами употребляла у себя дома алкогольные напитки. Во время распития спиртных напитков возник конфликт между владелицей дома и одним из мужчин из-за того, что последний оскорбил еду 29-летней житомирянки.
После падения мужчина потерял сознание. Женщина вместе с другими мужчинами вынесли пострадавшего из дома и направились к реке. Вскоре женщина заявила, чтобы мужчины покинули ее наедине с потерпевшим.
Впоследствии женщина придавала голову мужчине ногой на длительное время и тот перестал подавать признаки жизни. После совершения убийства, женщины вернулась домой.
20 июня 2024 года Богунский районный суд Житомира признал женщину виновной в умышленном убийстве и назначил наказание – 10 лет тюрьмы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский борщ почти убил россиянина в Москве.
Также "Комментарии" писали о паре поляков, которая смертельно отравила украинца холодцем.
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