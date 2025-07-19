Женщина шампуром убила своего мужчину: подробности трагедии

На базе отдыха в Звенигородском районе трагически завершился семейный отдых. Во время застолья между супругами вспыхнул конфликт, закончившийся роковым ударом шампуром в грудь. 26-летний мужчина погиб на месте.

Женщина шампуром убила своего мужчину

Инцидент произошел 17 июля. По предварительным данным, 33-летняя женщина вместе с мужем и друзьями проводила время на природе – компания распивала алкогольные напитки. Между супругами внезапно возникла ссора, которая быстро переросла в драку. В разгар эмоций женщина схватила шампур и ударила им мужчину в грудь.



От полученной травмы потерпевший скончался еще до приезда медиков.



На место происшествия прибыли незамедлительно следственно-оперативная группа, криминалисты и эксперты. Правоохранители задокументировали обстоятельства трагедии, изъяли орудие преступления и другие доказательства. Женщина была задержана в процессуальном порядке согласно статье 208 УПК Украины.



При процессуальном руководстве Звенигородской окружной прокуратуры следователи объявили задержанного о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.



Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.



Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Далянском политехническом университете (Китай) исключили студентку после того, как в сети появились ее совместные видео с украинским киберспортсменом Данилом Тесленко, известным как Zeus.

Zeus, участвовавший в турнире в Шанхае, опубликовал в своем Telegram-канале несколько роликов с китаянкой — на кадрах пара вместе в гостиничном номере. Видео не содержало явного интимного поведения, но выглядело достаточно личным. Затем Тесленко удалил записи и объяснил, что сделал это, когда понял, насколько быстро они начали распространяться в китайских соцсетях.

