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Женщина шампуром убила своего мужчину: подробности трагедии

Расправа на отдыхе: в Черкасской области женщина смертельно ранила мужчину шампуром

19 июля 2025, 17:48
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Ткачова Марія

На базе отдыха в Звенигородском районе трагически завершился семейный отдых. Во время застолья между супругами вспыхнул конфликт, закончившийся роковым ударом шампуром в грудь. 26-летний мужчина погиб на месте.

Женщина шампуром убила своего мужчину: подробности трагедии

Женщина шампуром убила своего мужчину

Инцидент произошел 17 июля. По предварительным данным, 33-летняя женщина вместе с мужем и друзьями проводила время на природе – компания распивала алкогольные напитки. Между супругами внезапно возникла ссора, которая быстро переросла в драку. В разгар эмоций женщина схватила шампур и ударила им мужчину в грудь.

От полученной травмы потерпевший скончался еще до приезда медиков.

На место происшествия прибыли незамедлительно следственно-оперативная группа, криминалисты и эксперты. Правоохранители задокументировали обстоятельства трагедии, изъяли орудие преступления и другие доказательства. Женщина была задержана в процессуальном порядке согласно статье 208 УПК Украины.

При процессуальном руководстве Звенигородской окружной прокуратуры следователи объявили задержанного о подозрении по статье 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Женщине грозит до 15 лет тюрьмы. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в Далянском политехническом университете (Китай) исключили студентку после того, как в сети появились ее совместные видео с украинским киберспортсменом Данилом Тесленко, известным как Zeus.
Zeus, участвовавший в турнире в Шанхае, опубликовал в своем Telegram-канале несколько роликов с китаянкой — на кадрах пара вместе в гостиничном номере. Видео не содержало явного интимного поведения, но выглядело достаточно личным. Затем Тесленко удалил записи и объяснил, что сделал это, когда понял, насколько быстро они начали распространяться в китайских соцсетях.



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Источник: https://www.facebook.com/100064838918746/posts/pfbid0eCiaArHF5qiu4ht7H62WCnzqukt9gbz5cWBtKmgfGgWY88VtRNZ177TUXAt3xRyxl/?
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