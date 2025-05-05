Женщина исчезла 60 лет назад: полиция нашла ее живой

В США раскрыто одно из самых длинных дел об исчезновении без вести. Спустя 62 года после исчезновения полиция нашла живой Одри Бакеберг, покинувшей мужа и детей. Женщине сегодня 82 года, и она не жалеет о своем решении.

Одри Бакеберг

7 июля 1962 года 20-летняя Одри Бакеберг покинула свой дом в городе Ридсбург, штат Висконсин. Она сказала семье, что идет на работу за деньгами, однако вместо этого отправилась в путешествие автостопом в сопровождении 14-летней няни своих детей. Когда Бакеберг отъехала от дома на 650 км, девушка-няня испугалась и вернулась домой. Одри отказалась уезжать обратно. В последний раз ее видели на автобусной остановке.

Исчезновение Одри Бакеберг стало большой загадкой для полиции. Приблизительно во время ее исчезновения женщина подала уголовное заявление против своего мужа, утверждая, что он избивал ее и угрожал убить. Ее супруг прошел полиграф в полиции, где не обнаружили признаков его причастности к исчезновению женщины. Дело неоднократно пересматривали и наконец закрыли.

В начале 2024 года местный детектив Исаак Гансон пересматривал нераскрытые дела округа и наткнулся на дело Бакеберг. Он опросил родственников и друзей, а затем решил попробовать новый подход. Гансон нашел учетную запись родственницы пропавшей на сайте для генеалогических исследований через ДНК. Через запись о населении и документах он вышел на адрес, где могла проживать женщина. Он получил номер квартиры и передал его местному шерифу.

Ганстон рассказал, что через десять минут после этого получил звонок от Одри Бакеберг и разговаривал с ней 45 минут. Женщина оказалась жива и здорова, прожив большинство жизни под другим именем. Ее местонахождение держат в тайне. Как отметил детектив, 82-летняя Одри звучала счастливо, уверенно и не жалела о своем выборе.

"Дальнейшее расследование показало, что исчезновение госпожи Бакеберг произошло по ее собственному выбору, а не в результате какой-либо преступной деятельности или нечестной игры", — заявили в офисе шерифа.

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