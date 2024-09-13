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Заместителю мэра Днепра объявили о подозрении: какие обвинения

Днепропетровская областная прокуратура рассматривает дело в завладении 9 млн. грн.

сегодня, 16:50
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Амбарцумян Анна

Днепропетровская областная прокуратура сообщила о подозрении заместителю городского головы Днепра и директору частного общества. Их обвиняют в незаконном завладении средствами в особо крупном размере, служебном подлоге и халатности, которые привели к значительным убыткам (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Заместителю мэра Днепра объявили о подозрении: какие обвинения

Заммэру Днепра объявили о подозрении. ФОТО: Днепропетровская областная прокуратура

Согласно материалам следствия, подозреваемые создали схему незаконного присвоения средств граждан через платные парковки. Они завышали тарифы на парковку в шесть раз, внося ложные данные в официальные документы. В результате таких действий община города понесла убытки на сумму более 9 млн грн.                                                                                                                         

Решается вопрос об избрании мер и временного отстранения заместителя мэра от должности. Расследование ведут следственные управления полиции области при оперативной поддержке СБУ.                                                                              

Заместителю мэра Днепра объявили о подозрении: какие обвинения - фото 2
Заместителю мэра Днепра объявили о подозрении: какие обвинения - фото 3

Напомним, прокуратура САП объявила о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, действовавшей на Черновицкой таможне. По поручению прокурора детективы НАБУ открыли материалы дела для ознакомления защиты.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований по сотрудничеству с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации - продавал "белые билеты".



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Источник: https://www.gp.gov.ua/ua/posts/zavishhuvali-tarifi-na-parkuvannya-ta-zavolodili-ponad-9-mln-grn-pidozryuyutsya-zastupnik-mera-m-dnipra-ta-direktor-tovaristva
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