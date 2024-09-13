Заместителю мэра Днепра объявили о подозрении: какие обвинения

Днепропетровская областная прокуратура сообщила о подозрении заместителю городского головы Днепра и директору частного общества. Их обвиняют в незаконном завладении средствами в особо крупном размере, служебном подлоге и халатности, которые привели к значительным убыткам (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.



Заммэру Днепра объявили о подозрении. ФОТО: Днепропетровская областная прокуратура

Согласно материалам следствия, подозреваемые создали схему незаконного присвоения средств граждан через платные парковки. Они завышали тарифы на парковку в шесть раз, внося ложные данные в официальные документы. В результате таких действий община города понесла убытки на сумму более 9 млн грн.

Решается вопрос об избрании мер и временного отстранения заместителя мэра от должности. Расследование ведут следственные управления полиции области при оперативной поддержке СБУ.

Напомним, прокуратура САП объявила о завершении досудебного расследования по делу о преступной организации, действовавшей на Черновицкой таможне. По поручению прокурора детективы НАБУ открыли материалы дела для ознакомления защиты.

Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований по сотрудничеству с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации - продавал "белые билеты".

