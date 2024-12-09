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Захват украинских храмов: СБУ разоблачила сговор российских митрополитов

Клирики РПЦ захватывали храмы и распространяли кремлевскую пропаганду на оккупированных территориях.

сегодня, 15:40
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины разоблачила причастность четырех чиновников Русской православной церкви к захвату украинских храмов на временно оккупированных территориях. По данным следствия, под руководством патриарха Кирилла они способствовали аннексии церковного имущества, распространяя кремлевскую пропаганду среди верующих.

Захват украинских храмов: СБУ разоблачила сговор российских митрополитов

СБУ собрала обширную доказательную базу против четырех влиятельных митрополитов РПЦ, сотрудничающих с российскими властями на временно оккупированных территориях Украины. Подозреваемые являются членами священного синода РПЦ:

  • митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков), глава Санкт-Петербургской митрополии;

  • митрополит Антоний (Антон Севрюк), руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ;

  • митрополит Крутицкий (Георгий Пономарев), управляющий Коломнической епархией;

  • митрополит Дионисий (Петр Порубай), ответственный за дела Московской патриархии.

В течение 2022-2023 годов эти лица участвовали в захвате церковного имущества на левобережье Херсона, в Крыму, а также во временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей. При поддержке патриарха Кирилла они организовали "переход" украинских религиозных общин под юрисдикцию РПЦ.

Это позволило захватить храмы, церковные постройки и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий. На этих территориях были назначены подконтрольные Москве епископы, навязывавшие кремлевские нарративы, оправдывая войну России против Украины и преступления оккупантов.

Четверым митрополитам заочно объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в изменении территориальных границ Украины по предварительному сговору группой лиц). Следствие продолжается, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, который выполнял коварные задания по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-zaochno-povidomyla-pro-pidozru-rosiiskym-mytropolytam-yaki-spryialy-zakhoplenniu-khramiv-na-tymchasovo-okupovanykh-terytoriiakh-ukrainy
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