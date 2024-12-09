Служба безопасности Украины разоблачила причастность четырех чиновников Русской православной церкви к захвату украинских храмов на временно оккупированных территориях. По данным следствия, под руководством патриарха Кирилла они способствовали аннексии церковного имущества, распространяя кремлевскую пропаганду среди верующих.

СБУ собрала обширную доказательную базу против четырех влиятельных митрополитов РПЦ, сотрудничающих с российскими властями на временно оккупированных территориях Украины. Подозреваемые являются членами священного синода РПЦ:

митрополит Варсонофий (Анатолий Судаков), глава Санкт-Петербургской митрополии;

митрополит Антоний (Антон Севрюк), руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ;

митрополит Крутицкий (Георгий Пономарев), управляющий Коломнической епархией;

митрополит Дионисий (Петр Порубай), ответственный за дела Московской патриархии.

В течение 2022-2023 годов эти лица участвовали в захвате церковного имущества на левобережье Херсона, в Крыму, а также во временно оккупированных районах Запорожской и Луганской областей. При поддержке патриарха Кирилла они организовали "переход" украинских религиозных общин под юрисдикцию РПЦ.

Это позволило захватить храмы, церковные постройки и землю Джанкойской, Бердянской, Ровеньковской и Херсонской епархий. На этих территориях были назначены подконтрольные Москве епископы, навязывавшие кремлевские нарративы, оправдывая войну России против Украины и преступления оккупантов.

Четверым митрополитам заочно объявлено подозрение по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (пособничество в изменении территориальных границ Украины по предварительному сговору группой лиц). Следствие продолжается, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, который выполнял коварные задания по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.