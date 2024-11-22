За информацию о военных ТЦК украинцев штрафуют и лишают свободы: что известно

В Черниговской области пользователей социальных сетей были наказаны за сообщения о перемещении военных ТЦК и СП. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Черниговского областного ТЦК и СП. В ТЦК сообщили о случаях обнаружения нарушителей в ноябре.

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Так, осудили администратора Viber-группы, где сообщали о вручении повесток. Это давало возможность мужчинам призывного возраста уклоняться от исполнения воинского долга.

Приговор правонарушителю вынес Прилукский горрайонный суд 11 ноября. В приговоре суда говорится, что администратор и некоторые участники группы писали адреса населенных пунктов Черниговской области, блокпостов, где находились военнослужащие, с целью избежать встречи с ними. Как следствие, это создавало предпосылки для уклонения от исполнения воинской обязанности", — пояснили в ТЦК.

Мужчина в суде признал свою вину. Его осудили по ч. 1 ст. 114-1 УК Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период) и назначили штраф в размере 150 008 грн.

Также в Чернигове была наказана женщина, которая сообщала в Telegram-канале о перемещении работников ТЦК и СП в городе. Соответствующий приговор 14 ноября вынес Деснянский суд.

“Написав сообщение в Telegram-сообществе о месте проведения мобилизационных мероприятий работниками ТЦК и СП, женщина вмешалась в его законную деятельность и создала препятствия в деятельности ВСУ, что привело к общественно-опасным последствиям в виде неосуществления в полном объеме в определенные сроки мобилизационных мероприятий для укрепления обороноспособности подразделений Сил обороны Украины”, – уточнили в ТЦК.

На судебном заседании женщина свою вину признала. Женщину осудили по ч.-1 ст. 114-1 УК Украины (Препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). Ее лишили свободы на пять лет и освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года.

Теперь осужденная должна выполнять следующие обязанности:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации,

сообщать об изменении места жительства, работы или учебы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале в ТЦК.



