За что жителю Житомира грозит пожизненное лишение свободы



















Женщина не закрыла дверь в квартиру на замок, что и стало роковой ошибкой, фото Наполиции

В Житомире произошло двойное убийство. Мужчина убил женщину и ее ребенка и поджег квартиру. Об этом сообщат в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Житомирской области.

Сначала на вызов о пожаре в квартире прибыли работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Во время тушения огня они обнаружили два трупа. Полицейские, прибывшие на вызов, выяснили, что погибшая женщина имела автомобиль. Узнав номерные знаки и марку авто следователи объявили план перехват по области.

В рамках Житомирщины автомобиль разыскали и остановили. Сейчас угонщика автомобиля задержали, его личность установили. 22-летний парень из Житомира признался, что его целью был грабеж. Парень выследил жертву в кафе, где она отдыхала с подругами, и пошел за ней следом.

Женщина не заперла дверь и парень вломился в квартиру, где убил ее и малолетнего ребенка. По словам задержанного, женщина оказывала ему сопротивление. Парень схватил нож и порезал 36-летнюю хозяйку и ее 13-летнюю дочь. Обе жертвы погибли от многочисленных ножевых ранений.



Мужчине объявили о подозрении по пунктам 1, 2, 6 части 2 статьи 115 (умышленное убийство двух или более лиц; малолетнего ребенка; из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому будут избирать меру пресечения. Парню грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал портал "Комментарии", в Польше задержали украинца на угнанном авто, который убегал от полиции. Украинец двигался на угнанном фургоне марки Mercedes из Германии по трассе на территории Польши. Известно, что происшествие случилось 31 августа 2021 года.





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