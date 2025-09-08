Юристку поймали с поличным: помощь в уклонении от мобилизации

Правоохранители задержали 47-летнюю женщину, которая обещала "решать вопросы" с военным учетом из-за якобы своих связей в территориальном центре комплектования.

Юристку поймали на взятке

По данным следствия, под видом предоставления юридических услуг она искала клиентов среди военнообязанных и убеждала их, что может повлиять на должностных лиц ТЦК. За свои услуги женщина требовала взятки.

Ее задержали с поличным при получении 3 тысяч долларов США. После этого злоумышленницу поместили в изолятор временного содержания.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения должностным лицом, соединенное с вымогательством.

Суд избрал ей меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в 242 тысячи гривен.

Женщине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование ведется под процессуальным руководством Уманской окружной прокуратуры.

