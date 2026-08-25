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"Я шел на перестрелку с нормальными мужиками": реальная история братьев Крэй, вдохновившая Тома Харди

Реальная история культовых лондонских гангстеров Реджи и Ронни Крэй, чьи агрессивные образы вдохновили актера Тома Харди на роль в фильме "Легенда".

25 августа 2026, 11:47
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Сергій Кречмаровський

Мир криминального кино часто питается настоящими образцами. Когда британский актер Том Харди готовился сыграть культовых близнецов Реджи и Ронни Крэй в фильме "Легенда", он подробно изучал архивные документы, манеры и специфический юмор лондонского подполья. Фразы типа "Я шел на перестрелку с нормальными мужиками" отражают суровую романтику времен, когда понятия о чести и слове ценились даже по ту сторону закона.

"Я шел на перестрелку с нормальными мужиками": реальная история братьев Крэй, вдохновившая Тома Харди

Напряженная атмосфера кабинета после визита незваного гостя. Иллюстрация: ИИ

Что важно знать о деталях дела

  • Контроль над Ист-Эндом: В 1950–1960-х годах их группировка The Firm держала в страхе весь Лондон, занимаясь рэкетом, грабежами, поджогами и вооруженными нападениями.

  • Боксерское прошлое: прежде чем полностью посвятить себя криминалу, братья профессионально занимались боксом в полусреднем весе, что сформировало их агрессивную манеру разрешения конфликтов.

  • Звездный статус и связи: близнецы владели престижным клубом Esmeralda's Barn, где их гостями становились звезды и политики, что обеспечивало им социальный иммунитет.

  • Различные характеры братьев: Реджи был рассудительным стратегом, тогда как Ронни страдал параноидальной шизофренией и отличался крайне жестоким поведением.

  • Политический шантаж: группировка собирала компромат на влиятельных лиц, а упадок империи начался после ареста обоих в 1968 году.

История братьев Крэй продолжает тревожить воображение благодаря уникальному сочетанию опасности, британского стиля и масштабной криминальной драмы. За кинематографическим глянцем всегда скрывались реальные характеры, навсегда вошедшие в историю поп-культуры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, что Гарвардский университет откупится десятками миллионов за жуткое дело.



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