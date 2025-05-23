Взорвал гранаты в сельсовете на Закарпатье: Апелляционный суд объявил окончательное решение для депутата

Львовский апелляционный суд оставил приговор депутату Сергею Батрину, который в декабре 2023 года устроил взрыв в помещении Керецковского сельского совета на Закарпатье. Суд не удовлетворил апелляцию защиты, подтвердив пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Апелляционный суд оставил пожизненное заключение депутата за подрыв гранат в сельсовете

После вынесения приговора Свалявским районным судом в ноябре 2024 года сторона защиты подала апелляцию, настаивая на его отмене. Однако апелляционная инстанция подтвердила законность решения первой инстанции.

"Львовский апелляционный суд оставил без изменений приговор, вынесенный в ноябре прошлого года Свалявским районным судом", — говорится в заявлении Закарпатской областной прокуратуры.

Инцидент с подрывом гранат произошел 15 декабря 2023 во время заседания сессии сельского совета в селе Керецки Мукачевского района. По данным следствия, депутат Сергей Батрин принес в зал несколько боевых гранат и использовал их прямо во время работы сельсовета. Правоохранители выяснили, что депутат готовился к преступлению заранее. За несколько месяцев до события он приобрел и хранил дома две наступательные гранаты РГД-5 и одну оборонную гранату Ф-1.

В результате взрывов погибли два депутата, еще более 20 человек получили ранения разной степени тяжести. Сам Батрин выжил и был задержан полицией на месте. Действия депутата были квалифицированы как террористический акт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах гранат в Киевской области.

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