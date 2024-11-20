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Выводы ВЛК, инвалидность или работа с бронью: СБУ разоблачили схемы уклонения от мобилизации

СБУ и Нацполиция задержали организаторов «ухилянских схем» в четырех областях Украины

20 ноября 2024, 15:00
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Амбарцумян Анна

Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали пятерых организаторов, которые создавали схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу для мужчин призывного возраста. Эти схемы, действовавшие в нескольких областях Украины, помогали уклоняющимся за взятки в размере до 20 тысяч долларов избежать призыва или незаконно покинуть страну на основании фальшивых документов.

Выводы ВЛК, инвалидность или работа с бронью: СБУ разоблачили схемы уклонения от мобилизации

Схема уклонения от мобилизации. Фото: СБУ

Задержания стали результатом совместных мероприятий, проведенных в Киеве, Хмельницкой, Запорожской и Ивано-Франковской областях. Так, в Киеве правоохранители задержали двух фигурантов, пытавшихся заработать на трудоустройстве призывников на предприятия критической инфраструктуры. В Хмельницкой области подозреваемый, бывший заместитель начальника ТЦК, продавал фиктивные справки о психических заболеваниях во избежание военной службы. Другие организаторы занимались подделкой медицинских справок о непригодности к службе и инвалидности.

По всем разоблаченным фактам задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (покушение на незаконную переправку лиц через государственную границу Украины, совершенное организованной группой);

  • ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 (пособничество в принятии предложения, обещания или получении неправомерной выгоды должностным лицом);

  • чч. 2, 3 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили три новые схемы, по которым мужчины призывного возраста могли избегать мобилизации и уезжать за границу. В рамках спецопераций в Киеве, Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и исполнителей, среди которых чиновники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и больниц.

Кроме того, правоохранители Донбасса разоблачили схему, где помощник судьи помогал мужчинам уклоняться от призыва из-за решения суда. По взятке он обеспечивал принятие решений, которые давали основания для отсрочки от мобилизации и выезда за границу во время войны. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений.



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-i-natspolitsiia-zatrymaly-shche-5kh-orhanizatoriv-ukhyliantskykh-skhem
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