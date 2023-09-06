Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Умерова

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа по делу 991/7415/23, которое есть в распоряжении издания.



Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Из материалов жалобы установлено, что 18 августа 2023 г. в НАБУ было подано заявление о том, что Председатель ФГИУ Умеров Р.Э., его первый заместитель Шугалий Д.А. и заместитель Федоришин А.А., злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества, а именно продажи аффилированным руководителю ПАО "Центрэнерго" фирмам электрической энергии по ценам ниже рыночных. Так, в заявлении указано, что названные должностные лица в силу своих должностных обязанностей совершают действия по недопущению созыва Наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" и рассмотрению им вопроса о возможном хищении государственного имущества и последующем вынесении такого вопроса на рассмотрение Кабинета Министров Украины. Кроме того, в заявлении говорится о незаконном увольнении члена Наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", который во время исполнения своих служебных обязанностей обнаружил факты хищения государственного имущества и сообщил об этом руководству ФГИУ.

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"По убеждению следственной судьи заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства, по убеждению следователя, нуждаются в проверке средствами уголовного процесса", — говорится в решении суда.

"Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование", — говорится в резолютивной части.

Напомним, ранее в отношении руководства Фонда государственных имуществ Украины уже было начато расследование. Нацполиция проводит следственные действия по установлению объективных и достаточных обстоятельств совершения уголовного преступления должностными лицами ФГИ и привлечения виновных к ответственности.

Речь идет о нарушении закона должностными лицами ФГИУ при увольнении независимых членов Наблюдательного Совета "Центрэнерго".



