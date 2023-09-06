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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Умерова

сегодня, 17:50
Автор:
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Slava Kot
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Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против бывшего главы Фонда госимущества Рустема Умерова, назначаемого на должность министра обороны Украины. Об этом говорится в постановлении ВАКС от 25 августа по делу 991/7415/23, которое есть в распоряжении издания.

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ возбудить уголовное дело против Умерова

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото из открытых источников

Из материалов жалобы установлено, что 18 августа 2023 г. в НАБУ было подано заявление о том, что Председатель ФГИУ Умеров Р.Э., его первый заместитель Шугалий Д.А. и заместитель Федоришин А.А., злоупотребляя властью, действуя вопреки интересам службы, превышая свои служебные полномочия, совершают действия, направленные на сокрытие фактов хищения государственного имущества, а именно продажи аффилированным руководителю ПАО "Центрэнерго" фирмам электрической энергии по ценам ниже рыночных. Так, в заявлении указано, что названные должностные лица в силу своих должностных обязанностей совершают действия по недопущению созыва Наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" и рассмотрению им вопроса о возможном хищении государственного имущества и последующем вынесении такого вопроса на рассмотрение Кабинета Министров Украины. Кроме того, в заявлении говорится о незаконном увольнении члена Наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго", который во время исполнения своих служебных обязанностей обнаружил факты хищения государственного имущества и сообщил об этом руководству ФГИУ.


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"По убеждению следственной судьи заявление о совершении уголовных правонарушений содержит обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовных правонарушений, и такие обстоятельства, по убеждению следователя, нуждаются в проверке средствами уголовного процесса", — говорится в решении суда.

"Обязать уполномоченное лицо НАБУ внести сведения в ЕРДР о совершении уголовного правонарушения и начать досудебное расследование", — говорится в резолютивной части.

Напомним, ранее в отношении руководства Фонда государственных имуществ Украины уже было начато расследование. Нацполиция проводит следственные действия по установлению объективных и достаточных обстоятельств совершения уголовного преступления должностными лицами ФГИ и привлечения виновных к ответственности.

Речь идет о нарушении закона должностными лицами ФГИУ при увольнении независимых членов Наблюдательного Совета "Центрэнерго".




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