Высокопоставленному чиновнику СБУ Илье Витюку вручено подозрение: о чем ищется в деле

НАБУ и САП сообщили о подозрении одному из руководителей Службы безопасности Украины, разоблаченного в незаконном обогащении и декларировании ложных данных.
Высокопоставленный СБУ Илья Витюк
По версии следствия, в декабре 2023 года офицер через члена семьи приобрел элитную квартиру стоимостью 21,6 млн. грн. В договоре купли-продажи указали заниженную сумму — 12,8 млн грн.
Чтобы объяснить происхождение денег, родственник подозреваемого отметил, что заработал их как физическое лицо-предприниматель, предоставляя юридические и консалтинговые услуги с февраля 2022 года.
Расследование установило, что средства действительно поступали на счет ФЛП, однако их перечисляли компании, связанные с лицом, подозреваемым в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе организованной преступной группы. Сами услуги фактически не предоставлялись, а предприятия имеют признаки фиктивности.
Кроме того, законное подтверждение происхождения еще 8,8 млн грн, потраченных на покупку жилья, следствие не выявило.
В случае доказывания вины высокопоставленному должностному лицу может грозить суровая уголовная ответственность.