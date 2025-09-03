Высокопоставленному чиновнику СБУ Илье Витюку вручено подозрение: о чем ищется в деле

НАБУ и САП сообщили о подозрении одному из руководителей Службы безопасности Украины, разоблаченного в незаконном обогащении и декларировании ложных данных.

Высокопоставленный СБУ Илья Витюк

По версии следствия, в декабре 2023 года офицер через члена семьи приобрел элитную квартиру стоимостью 21,6 млн. грн. В договоре купли-продажи указали заниженную сумму — 12,8 млн грн.

Чтобы объяснить происхождение денег, родственник подозреваемого отметил, что заработал их как физическое лицо-предприниматель, предоставляя юридические и консалтинговые услуги с февраля 2022 года.

Расследование установило, что средства действительно поступали на счет ФЛП, однако их перечисляли компании, связанные с лицом, подозреваемым в завладении средствами АО "Укрзализныця" в составе организованной преступной группы. Сами услуги фактически не предоставлялись, а предприятия имеют признаки фиктивности.

Кроме того, законное подтверждение происхождения еще 8,8 млн грн, потраченных на покупку жилья, следствие не выявило.

В случае доказывания вины высокопоставленному должностному лицу может грозить суровая уголовная ответственность.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) подала иск в суд о ликвидации Киевской митрополии Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом сообщил глава службы Виктор Еленский.

Он пояснил, что ведомство действует в рамках закона "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций". Согласно ему, в случае подтверждения связей религиозной структуры с Русской православной церковью проводится специальное исследование и принимаются соответствующие решения.

