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Военный в Сумах украл технику на 4,5 млн. и спустил деньги на азартные игры

Если вину докажут, эксвоенному грозит до 15 лет лишения свободы

24 февраля 2025, 14:28
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Амбарцумян Анна

Военный из Сумской области присвоил приборы ночного видения и биночки, которые должны были усилить боеспособность подразделения. Но вместо передачи техники военным он решил ее продать, а деньги потратить на азартные игры. Оперативники ДБР и СБУ разоблачили схему и успели вернуть часть похищенного оборудования. Теперь фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Военный в Сумах украл технику на 4,5 млн. и спустил деньги на азартные игры

Фото: dbr.gov.ua

По данным следствия, военнослужащий, отвечавший за материальное обеспечение части, получил на складе дорогостоящее оборудование для нужд штурмовой роты. Однако вместо исполнения приказа он нашел покупателя среди знакомых и предложил ему приобрести приборы на сумму более 430 тысяч. грн. Продажа совершила через почтовую отправку, а вырученные средства потратила на азартные игры.

Оперативные службы вовремя разоблачили преступника, что позволило вернуть часть похищенного. В настоящее время военном выдвинуто подозрение в присвоении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Суд рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецкой области ДБР с помощью СБУ разоблачен еще один случай мошенничества, совершенный военнослужащим. Оказалось, что мужчина, который имел отношение к Вооруженным силам Украины, сумел обмануть женщину, выдавая себя работником Службы безопасности Украины. Он обещал помочь избежать административного наказания за нарушение ПДД, но цена "услуги" оказалась значительной — 4 тысячи долларов США.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-povidomilo-pro-pidozru-vijskovosluzhbovcyu-iz-sum-yakij-privlasniv-obladnannya-na-ponad-4-5-mln-griven
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