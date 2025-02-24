Военный в Сумах украл технику на 4,5 млн. и спустил деньги на азартные игры

Военный из Сумской области присвоил приборы ночного видения и биночки, которые должны были усилить боеспособность подразделения. Но вместо передачи техники военным он решил ее продать, а деньги потратить на азартные игры. Оперативники ДБР и СБУ разоблачили схему и успели вернуть часть похищенного оборудования. Теперь фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Фото: dbr.gov.ua

По данным следствия, военнослужащий, отвечавший за материальное обеспечение части, получил на складе дорогостоящее оборудование для нужд штурмовой роты. Однако вместо исполнения приказа он нашел покупателя среди знакомых и предложил ему приобрести приборы на сумму более 430 тысяч. грн. Продажа совершила через почтовую отправку, а вырученные средства потратила на азартные игры.

Оперативные службы вовремя разоблачили преступника, что позволило вернуть часть похищенного. В настоящее время военном выдвинуто подозрение в присвоении военного имущества в условиях военного положения (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Суд рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Донецкой области ДБР с помощью СБУ разоблачен еще один случай мошенничества, совершенный военнослужащим. Оказалось, что мужчина, который имел отношение к Вооруженным силам Украины, сумел обмануть женщину, выдавая себя работником Службы безопасности Украины. Он обещал помочь избежать административного наказания за нарушение ПДД, но цена "услуги" оказалась значительной — 4 тысячи долларов США.



