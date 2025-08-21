Военным поставили опасные очки вместо баллистических

Рубрики
МЕНЮ
Ткачова Марія
Следователи Государственного бюро расследований при поддержке СБУ разоблачили масштабные злоупотребления во время государственных закупок средств индивидуальной защиты. Речь идет о поставках некачественных баллистических очков, что нанесло ущерб государству на сумму более 25,7 млн грн.
Некачественные очки вместо защиты
По данным следствия, в сентябре 2024 года одно из государственных предприятий Минобороны заключило контракт на закупку 18 тысяч баллистических очков. Однако продукция, поставленная военным, не соответствовала заявленным характеристикам и не обеспечивала должной защиты от обломков. Этот факт подтвердили испытание Научно исследовательского центра при Национальном университете обороны.
В результате проведенных обысков в служебных кабинетах и по месту жительства фигурантов была изъята документация и электронные носители с информацией о закупках. Директор предприятия-поставщика задержан. Ему объявлено подозрение в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в период военного положения. Санкция статьи предусматривает суровое наказание – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также о подозрении сообщено бывшему должностному лицу Центрального управления качества Минобороны, который должен контролировать соответствие поставленной продукции, но из-за служебной халатности допустил поставки некачественных очков.
В настоящее время продолжается досудебное следствие, которое должно установить всех причастных к схеме должностных лиц. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.