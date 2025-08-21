logo

Военным поставили опасные очки вместо баллистических
commentss НОВОСТИ Все новости

Военным поставили опасные очки вместо баллистических

ДБР разоблачило схему на десятки миллионов во время закупки баллистических очков для Минобороны

21 августа 2025, 19:03
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Следователи Государственного бюро расследований при поддержке СБУ разоблачили масштабные злоупотребления во время государственных закупок средств индивидуальной защиты. Речь идет о поставках некачественных баллистических очков, что нанесло ущерб государству на сумму более 25,7 млн грн.

Военным поставили опасные очки вместо баллистических

Некачественные очки вместо защиты

По данным следствия, в сентябре 2024 года одно из государственных предприятий Минобороны заключило контракт на закупку 18 тысяч баллистических очков. Однако продукция, поставленная военным, не соответствовала заявленным характеристикам и не обеспечивала должной защиты от обломков. Этот факт подтвердили испытание Научно исследовательского центра при Национальном университете обороны.

В результате проведенных обысков в служебных кабинетах и по месту жительства фигурантов была изъята документация и электронные носители с информацией о закупках. Директор предприятия-поставщика задержан. Ему объявлено подозрение в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением в период военного положения. Санкция статьи предусматривает суровое наказание – до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также о подозрении сообщено бывшему должностному лицу Центрального управления качества Минобороны, который должен контролировать соответствие поставленной продукции, но из-за служебной халатности допустил поставки некачественных очков.

В настоящее время продолжается досудебное следствие, которое должно установить всех причастных к схеме должностных лиц. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что украинские военные продолжают удерживать оборону на самых сложных участках фронта, в частности на Покровском направлении и в районе Добропольского выступления. Несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии с честью выполняют боевые задания.



Источник: https://t.me/DBRgovua/6181
