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Военные получили некачественную форму на 140 миллионов гривен

Директор предприятия будут судить за поставку некачественной военной одежды

сегодня, 15:02
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Амбарцумян Анна

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении директора частного предприятия, которая поставила воинской части в Днепропетровской области некачественную одежду на 140 млн гривен. Обвинительный акт уже направлен в суд. Чиновнику грозит до 12 лет заключения.

Военные получили некачественную форму на 140 миллионов гривен

Фото: dbr.gov.ua

Как установило следствие, командир воинской части заключил контракт с предприятием без проведения тендера, заплатив 30% суммы вперед. Однако вместо качественного снаряжения армия получила бракованную форму, которая не отвечала никаким стандартам безопасности. Несмотря на очевидные нарушения, руководство части подписало документы и перечислило всю сумму.

Кроме директора предприятия, по делу фигурирует и командир воинской части. Его обвиняют в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия (ч. 4 ст. 425 УК Украины), и ему грозит до 8 лет лишения свободы. Для компенсации нанесенного ущерба у военного арестована недвижимость – три земельных участка, два дома и три квартиры на Днепропетровщине и Киевщине.

Между тем директор предприятия будет отвечать перед судом за мошенничество в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Ей грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Государственное бюро расследований завершило расследование скандального дела о закупке некачественных аптечек для военных. Общая сумма ущерба – 58,5 млн гривен, а использование этих медицинских наборов могло поставить под угрозу жизнь бойцов. К ответственности привлечены военные чиновники и предприниматели, которые обеспечивали поставки. Обвинительные акты уже переданы в суд.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-zavershilo-rozsliduvannya-shhodo-direktorki-pidpriemstva-yake-postavilo-neyakisnij-vijskovih-odyag-na-140-mln-griven
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