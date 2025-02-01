Военного ТЦК застрелили в Полтавской области: введена спецоперация "Сирена" (ОБНОВЛЕНО)

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В Полтавской области неизвестный застрелил военного военнослужащего Полтавского РТЦК.
Иллюстративное фото
В Сухопутных войсках сообщили, что 1 февраля 2025 на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру было совершено вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).
В Сухопутных войсках напомнили, что убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки.
Также сообщается, что в Полтавской области введена специальная операция "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами сопредельных регионов. На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.
ОБНОВЛЕНО: Злоумышленника задержали, им оказался житель Полтавской области 1984 года рождения. Сообщник нападавшего – житель Полтавы 1988 года рождения. Оружие изъяли.
Напомним, что портал "Комментарии" писал, почему ТЦК не присылают штрафы военнообязанным за необновление данных.
Новости