Военного ТЦК застрелили в Полтавской области: введена спецоперация "Сирена" (ОБНОВЛЕНО)

В Полтавской области неизвестный застрелил военного военнослужащего Полтавского РТЦК.

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В Сухопутных войсках сообщили, что 1 февраля 2025 на автозаправочной станции в г. Пирятин во время сопровождения военнообязанных к 199 учебному центру было совершено вооруженное нападение на военнослужащего Полтавского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (РТЦК и СП).

“Неизвестный мужчина в серой балаклаве и пиксельных брюках подошел к военнослужащему Полтавского РТЦК и СП, угрожая охотничьим ружьем, потребовал отдать оружие. Получив отказ, неизвестный выстрелил в военнослужащего. В результате тяжелого ранения солдат погиб на месте. После нападения злоумышленник завладел автоматом военнослужащего и скрылся вместе с одним из мобилизованных военнообязанных”, — говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках напомнили, что убийство военнослужащего при исполнении служебного долга является тяжким преступлением, которое должно быть расследовано в кратчайшие сроки.

"Командование Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины решительно осуждает это вопиющее преступление и требует строжайшего наказания для виновных", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Полтавской области введена специальная операция "Сирена", осуществляется взаимодействие с военными структурами и правоохранительными органами сопредельных регионов. На месте происшествия работают правоохранительные органы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

ОБНОВЛЕНО: Злоумышленника задержали, им оказался житель Полтавской области 1984 года рождения. Сообщник нападавшего – житель Полтавы 1988 года рождения. Оружие изъяли.

Напомним, что портал "Комментарии" писал, почему ТЦК не присылают штрафы военнообязанным за необновление данных.



