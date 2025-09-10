Во Львове планировали подорвать военного ВСУ: где установили взрывчатку

Во Львове предупредили теракт – по данным СБУ несовершеннолетние, по заказу куратора из РФ, оставили взрывчатку возле жилого дома. Взорвать планировали военного, проживающего там.

Военный. Иллюстративное фото

В СБУ сообщили, что самодельное взрывное устройство фигуранты спрятали в цветочном горшке. А чтобы российские спецслужбы могли дистанционно активировать взрывчатку в момент приближения военного к квартире, агенты дополнительно установили на "локации" телефонную камеру с удаленным доступом для куратора из РФ.

Исполнителей, как сообщили в СБУ, задержали в момент, когда они заложили СВП на входе в таунхаус.

"По материалам дела, фигурантами оказалось двое жителей Львова в возрасте 14 и 15 лет, которых враг завербовал на Телеграмм-каналах по поиску "легких заработков". После инструктажа от оккупантов юноши получили координаты, по которым забрали из схрона взрывчатку, а затем заложили ее на месте запланированного теракта”, — говорится в сообщении.

У фигурантов изъяли снаряженную взрывчатку и смартфоны с подтверждениями контактов с куратором. Злоумышленникам сообщили им о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (окончено покушение на совершение террористического акта по предварительному сговору группой лиц). В СБУ отметили, что фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что враг готовил новые атаки по Киеву и Одессе и привлек агентов для подготовки ракетно-дроновых обстрелов. В Службе безопасности Украины сообщили, что вражеские агенты были задержаны. Они действовали порознь, однако имели одного общего куратора, личность которого уже установили киберспециалисты СБУ.



