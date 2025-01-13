Во Львове горели автомобили военных и полиции: кто совершил поджог (ФОТО)

Во Львове разоблачили организатора поджогов авто военнослужащих и полицейских. Злоумышленник действовал по заказу страны-агрессора.

Фото Львовской областной прокуратуры

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что о подозрении сообщили жителю Запорожской области. Ему инкриминируют организацию покушения на умышленное уничтожение имущества путем поджога, совершенного группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 194 УК Украины).

"По данным следствия, находясь в учреждении исполнения наказаний, подозреваемый получил задачу от представителя страны-агрессора совершать поджоги автомобилей военнослужащих ВСУ и работников полиции за денежное вознаграждение", — говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Человек, чтобы реализовать преступный замысел, нашел исполнителя и передавал ему четкие инструкции по выбору целей. Отмечается, что исполнитель должен был фиксировать моменты поджогов на видео и передавать материалы заказчику через организатора.

“Благодаря оперативным действиям правоохранителей удалось предотвратить уничтожение автомобилей полицейских и военных, были уничтожены подставные авто. Пока подозреваемый находится под стражей”, — сообщили в Офисе.









Напомним, что в конце 2024 года, как писал портал "Комментарии", стало известно о задержании злоумышленников, поджигавших автомобили военных в Киеве и Харькове. Злоумышленниками оказались четыре гражданина, они под заказ поджигали авто украинских защитников.

Правоохранители задержали всех подозреваемых, в зависимости от совершенных преступлений им инкриминировано препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 УК Украины).



