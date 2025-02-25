В Запорожье правоохранитель сделал бизнес на умерших: детали схемы

Бывшего работника правоохранительных органов Запорожья будут судить за незаконную продажу конфиденциальной информации. По версии следствия, он передавал данные об умерших гражданах и контактах их родственников представителям ритуального бизнеса. Таким образом, погребальные компании получали информацию раньше официальных источников и первыми выходили на связь с родственниками, предлагая свои услуги.

Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники ГБР совместно с Департаментом внутренней безопасности Нацполиции завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд. Установлено, что экс-охранник имел доступ к закрытой базе данных, где хранилась информация об умерших. Используя служебное положение, он систематически слив эти данные частным предпринимателям.

Чтобы упростить работу, он привлек к схеме свою жену, передав ей логин и пароль для входа в систему. В общей сложности следствие зафиксировало более 300 случаев незаконного распространения информации.

Бывшему полицейскому предъявлены обвинения по статьям 361-2 и 182 Уголовного кодекса Украины, предусматривающие наказание до двух лет лишения свободы. Сейчас он уже уволен из правоохранительных органов.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в Харькове правоохранитель оказался в центре громкого антикоррупционного расследования. Государственное бюро расследований совместно с НАПК и САП обнаружило, что его семья владеет элитной недвижимостью и автомобилем класса "люкс", стоимость которых существенно превышает официальные доходы. Теперь специализированная антикоррупционная прокуратура требует конфискации имущества в пользу государства.



