В Запорожье осудили агентку ФСБ, которая шпионила под видом волонтера

В Запорожье суд вынес приговор агенту ФСБ, которая, действуя под видом волонтера, шпионила в пользу России. Женщина получила 15 лет лишения свободы за измену родине и передачу важных военных данных. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Агент РФ. ФОТО: СБУ

Согласно материалам Службы безопасности Украины, женщина действовала на территории Запорожья под оперативным псевдонимом "007". Злоумышленница была задержана контрразведкой в начале сентября 2022 года, когда она разведывала места базирования украинских сил обороны.

Задержанная оказалась жительницей временно оккупированного Пологовского района, которую завербовали российские спецслужбы и направили в областной центр под видом волонтера. Целью ее миссии было установление личных контактов с украинскими военными, чтобы получать разведданные, передаваемые своему российскому куратору.

Агент ФСБ использовала анонимный чат в популярном мессенджере для коммуникации с оккупантами, получая задания и передавая агентурные отчеты. Она должна была передавать геолокации штабов, укрепрайонов и огневых позиций ВСУ в районе Запорожья.

Служба безопасности Украины провела ряд мер по предотвращению утечки информации и обеспечения безопасности локаций Сил обороны. Суд признал агентку виновным в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и осудил ее по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Предательница получила 15 лет тюремного заключения.

Напомним, в Чернигове Служба безопасности Украины задержала российского агента, выполнявшего коварные задачи по заказу ГРУ. 45-летний местный житель, преданный сторонник русского мира, начал с поджогов и разведки, но быстро повысил свою квалификацию до планов ликвидации украинских военных.