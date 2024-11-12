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В Винницкой области задержан организатор незаконного пересечения границы

Нарушитель организовал схему нелегального выезда из Украины за огромные деньги

сегодня, 16:44
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Амбарцумян Анна








Полиция Винницкой области задержала 54-летнего мужчину, организовавшего незаконное пересечение государственной границы Украины для трех человек. Преступная схема предусматривала получение 8000 долларов за каждого человека, которое стремилось выехать из страны вне официальных пунктов пропуска. Об этом сообщает ГУНП в Винницкой области.                                                                                       

В Винницкой области задержан организатор незаконного пересечения границы

Организатор схемы незаконного пересечения границы. Фото: Нацполиция

8 ноября правоохранители зафиксировали передачу 24 000 долларов мужчине, после чего он был задержан в процессуальном порядке. Во время обыска у него изъяли доказательства, подтверждающие его причастность к организации незаконной переправки лиц через границу.

Задержанному доложено о подозрении по статье 332 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до девяти лет заключения с конфискацией имущества. Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога.


Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили сотрудника Малиновского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Одессы, организовавшего нелегальную схему для мужчин, которые стремились избежать мобилизации.                                                

Также "Комментарии" писали, что Харьковский суд признал 39-летнего жителя виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации. Киевская окружная прокуратура города Харькова поддержала обвинение, в результате чего мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=a0cvf6FI9Z8
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