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В Винницкой области разоблачена схема уклонения от уплаты 90 млн грн налогов

В ходе расследования детективы провели девять обысков и изъяли финансовую документацию

2 октября 2024, 19:13
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Амбарцумян Анна

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили жители Винницкой области о подозрении в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. В течение трех лет женщина внесла на свой банковский счет почти 470 млн грн, не уплатив никаких налогов. Об этом сообщают в ведомстве.                                                                                                                          

В Винницкой области разоблачена схема уклонения от уплаты 90 млн грн налогов

Схема уклонения от уплаты налогов. Фото: БЭБ

По данным следствия, фигурантка систематически получала доходы наличными, которые вносила на счет без декларирования и уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора. В дальнейшем средства переводились на счета агропредприятия, где подозреваемая занимала руководящую должность. В ходе расследования детективы провели девять обысков и изъяли финансовую документацию.

Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемой, а также устанавливают лиц, которые помогали ей избегать налоговых проверок и финансового мониторинга.

В Винницкой области разоблачена схема уклонения от уплаты 90 млн грн налогов - фото 2

Напомним, по данным следствия, бывший народный избранник I, III-VII созывов вопреки ограничениям, установленным законодательством, создал за границей сеть компаний, оформленных на него или подконтрольных ему лиц и ближайших родственников. Он осуществлял фактическое управление их хозяйственной деятельностью. Эти компании среди прочего получали на банковские счета денежные средства сомнительного происхождения, которые перечислялись на счета экснардепа. В дальнейшем он распоряжался этими средствами по своему усмотрению, размещая их на условиях депозита.



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Источник: https://esbu.gov.ua/news/biuro-ekonomichnoi-bezpeky-povidomylo-meshkantsi-vinnychchyny-pro-pidozru-v-ukhylenni-vid-splaty-ponad-90-mln-hrn-podatkiv
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