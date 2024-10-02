В Винницкой области будут судить чиновников за махинации с землей: что они совершили

В Винницкой области должностные лица требовали у фермера неправомерную выгоду за продление аренды земли и переоформление на него участков. Теперь дело рассмотрит суд. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национальной полиции. Чиновники требовали за решение проблемы 42 тыс. долларов.



Фото Нацполиции

В полиции отметили, что фермер долго арендовал земельные участки для выращивания сельхозкультур. Однако в сельсовете ему отказали по запросу о продлении аренды и оформлении права собственности 19 гектаров земли.

Затем начальник земельного отдела поселкового совета позвонил фермеру и рассказал, как решить проблему. По его словам, подобные вопросы может решить командир добровольческого формирования ОТГ.

"За продление договоров аренды земельных участков он пригласил 30 000 долларов, а за переоформление 19 га участка на фермера — по 600 долларов за гектар", — сообщили в полиции.

Оперативники установили всех участников коррупционной схемы. Правонарушителей задержали сразу же после получения всей суммы неправомерной выгоды.

О подозрении чиновникам объявили в мае 2024 года. Им инкриминировали вымогательство и получение должностными лицами неправомерной выгоды в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 368 Уголовного Кодекса Украины).

В сентябре текущего года полицейские завершили досудебное расследование, обвинительный акт был направлен в суд. Фигурантам грозит до двенадцати лет лишения свободы и права занимать определенные должности с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что изменилось в правилах аренды государственной земли.



