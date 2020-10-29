В Украину контрабандой пытались завезли три советских ЗРК стоимостью 110 млн грн - СБУ

Представители СБУ раскрыли противозаконную схему, в рамках которой в Украину Украины ввезли три зенитно-ракетных комплексы советского производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: СБУ

Представители оборонного предприятия импортировали тяжелое вооружение, обходя налоговое законодательство, ссылаясь на поставку ЗРК для Вооруженных сил Украины. Для того чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленники демонстрировали поддельные таможенные документы, а для транспортировки использовали данные фейковой европейской компании.

По словам правоохранителей, стоимость вооружения составляет порядка 110 миллионов гривен. Своими действиями горе-предприниматели нанесли ущерб государству в размере 20 миллионов гривен.

Зенитное вооружение так и не доехало до украинских военных. Преступники скрыли комплексы на одном из логистических складов в Киевской области. По словам представителей СБУ, банда планировала таким же нечестным способом переправить ЗРК за границу, куда именно – не сообщается.

В ходе следственных мероприятий, правоохранители выявили документацию, электронные носители и другие доказательства, которые свидетельствуют об участии членов группировки в противоправной деятельности для демонстрации в качестве доказательств в суде.





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