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Главная Новости Общество Криминал В Украину контрабандой пытались завезли три советских ЗРК стоимостью 110 млн грн - СБУ
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В Украину контрабандой пытались завезли три советских ЗРК стоимостью 110 млн грн - СБУ

По данному факту возбудили уголовное производство по статье УК Украины «Контрабанда» и за уклонение от уплаты налогов

сегодня, 00:01
Автор:

Дмитрий Симоненко

Представители СБУ раскрыли противозаконную схему, в рамках которой в Украину Украины ввезли три зенитно-ракетных комплексы советского производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В Украину контрабандой пытались завезли три советских ЗРК стоимостью 110 млн грн - СБУ

Фото: СБУ

Представители оборонного предприятия импортировали тяжелое вооружение, обходя налоговое законодательство, ссылаясь на поставку ЗРК для Вооруженных сил Украины. Для того чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленники демонстрировали поддельные таможенные документы, а для транспортировки использовали данные фейковой европейской компании.

По словам правоохранителей, стоимость вооружения составляет порядка 110 миллионов гривен. Своими действиями горе-предприниматели нанесли ущерб государству в размере 20 миллионов гривен.

 Зенитное вооружение так и не доехало до украинских военных. Преступники скрыли комплексы на одном из логистических складов в Киевской области. По словам представителей СБУ, банда планировала таким же нечестным способом переправить ЗРК за границу, куда именно – не сообщается.

В ходе следственных мероприятий, правоохранители выявили документацию, электронные носители и другие доказательства, которые свидетельствуют об участии членов группировки в противоправной деятельности для демонстрации в качестве доказательств в суде.


Ранее "Комментарии" писали о том, что украинец в водолазном костюме переправлял медицинские маски в Румынию.


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