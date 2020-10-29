В Украину контрабандой пытались завезли три советских ЗРК стоимостью 110 млн грн - СБУ

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Дмитрий Симоненко
Представители
СБУ раскрыли противозаконную схему, в рамках которой в Украину Украины ввезли
три зенитно-ракетных комплексы советского производства. Об этом сообщает
пресс-служба ведомства.
Фото: СБУ
Представители
оборонного предприятия импортировали тяжелое вооружение, обходя налоговое
законодательство, ссылаясь на поставку ЗРК для Вооруженных сил Украины. Для того чтобы отвести от себя подозрения, злоумышленники демонстрировали поддельные
таможенные документы, а для транспортировки использовали данные фейковой европейской
компании.
По словам
правоохранителей, стоимость вооружения составляет порядка 110 миллионов гривен.
Своими действиями горе-предприниматели нанесли ущерб государству в размере 20
миллионов гривен.
В ходе следственных мероприятий, правоохранители выявили документацию, электронные носители и другие доказательства, которые свидетельствуют об участии членов группировки в противоправной деятельности для демонстрации в качестве доказательств в суде.
Ранее "Комментарии" писали о том, что украинец в водолазном костюме переправлял медицинские маски в Румынию.
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