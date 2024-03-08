В Украине увеличилось количество заявлений о домашнем насилии

В последние годы Украина столкнулась с тревожным ростом количества дел по домашнему насилию, в большинстве случаев, нуждающихся в юридическом реагировании.

В 2024 году в Украине зарегистрировали рекордное количество дел о домашнем насилии

В 2023 году количество зарегистрированных случаев домашнего насилия в Украине достигло 2705 уголовных производств, что на 11% превышает показатель 2021 года (2432 дела). По данным Опендатабот, только в январе 2024 года было зафиксировано рекордное 435 новых дел, на 55% больше чем в январе предыдущего года, когда их было зарегистрировано 280.

Ратификация Украиной Стамбульской конвенции 20 июня 2022 г. стала важным шагом на пути к усилению защиты жертв домашнего насилия. Конвенция, направленная на предотвращение насилия в отношении женщин и домашнего насилия, требует от правительств введения комплексных мер по борьбе с этими явлениями.

Рост количества дел по домашнему насилию в Украине является сигналом тревоги, который требует не только юридических, но и социальных усилий. Важно создать условия, при которых жертвы насилия будут чувствовать себя в безопасности, рассказывая о своем опыте, и получать необходимую поддержку и защиту.

Это касается не только женщин, но и мужчин, а также детей, свидетелей или жертв насилия в семье. Для преодоления проблемы домашнего насилия в Украине требуется комплексный подход, включающий в себя юридические, социальные, образовательные и медицинские мероприятия. Ратификация Стамбульской конвенции является важным шагом, но важна работа еще впереди. Общество, правительство, НПО и каждый гражданин должны объединиться в борьбе с домашним насилием, создавая безопасную и здоровую среду для всех.