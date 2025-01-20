В Украине производили микрочипы для российских ракет «Х-101», «Калибр», «Искандер-К»

Служба безопасности Украины разоблачила целую сеть предприятий, занимавшихся поставкой микрочипов и электронных компонентов для российских ракет и беспилотников в обход международных санкций. Деятельность фигурантов была направлена на поддержку военно-промышленного комплекса РФ, в частности в условиях полномасштабной войны.

СБУ разоблачила сеть поставщиков микрочипов для российских ракет. Фото: СБУ

СБУ провела расследование, приведшее к разоблачению нескольких украинских компаний, поставлявших электронные компоненты для российских ракет и дронов. Предприятия, расположенные в Харьковской, Черновицкой и Одесской областях, входят в состав международной корпорации, производящей микрочипы и электронные платы, используемые в навигационных системах российских ракет, таких как "Х-101", "Калибр", "Искандер-К", а также в системах наведения дронов-камикадзе и других военных технологиях.

Злоумышленники разработали схему, согласно которой компоненты из Украины поставляли через страны Ближнего Востока, где действовали подконтрольные компании, а затем они попадали в руки российских военных. Таким образом, они обходили международные санкции, наложенные на РФ.

В течение лета 2022 года участники этой сети переправили в Россию более 1,5 тысяч единиц микроэлектроники на сумму более 600 тысяч долларов. Кроме того, экспертные выводы подтвердили, что эти компоненты использовались в ракетах и дронах, примененных против Украины.

В ходе обысков у фигурантов дела были найдены доказательные материалы, подтверждающие их деятельность в пользу России. Один из подозреваемых задержан и имеет у российского паспорта. Ему уже предъявлено обвинение, а другим участникам схемы вскоре будет сообщено о подозрении.

Расследование продолжается, и СБУ продолжает работать над привлечением всех виновных к ответственности.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении еще шестерым российским боевикам , которые воевали против украинских войск. Одним из них является 32-летний охранник кремлевского "военкора" Евгения Прилепина, попавший в плен на Северском направлении. Среди задержанных также несколько предателей из Луганщины и Донетчины, участвовавших в захвате городов и строительстве оборонительных укреплений для россиян.