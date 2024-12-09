В Украине обнаружили граждан, завербованных Россией: чем они занимались (ФОТО)

В Киеве, Полтавской и Закарпатской областях обнаружили злоумышленников, по заказу России поджигавших автомобили военных. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

Фото Киевской городской прокуратуры

О подозрениях в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, а также умышленном уничтожении имущества путем поджога по ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 УК Украины сообщили пяти лицам.

В Киеве в ноябре 2024 года житель получил сообщение в Telegram – предложение заработать 1000 долларов США за поджог автомобиля военнослужащего ВСУ или других военных формирований. Для этого он привлек своего знакомого. В районе станции метро "Академгородок" они увидели автомобиль марки "Ниссан" с наклейкой в виде креста и, облив его бензином, подожгли.

В Полтавской области в августе 2024 года девушка через Telegram получила заказ поджечь авто военнослужащего за денежное вознаграждение. Она нашла припаркованное вблизи дома транспортное средство цвета хаки, облила его горючей смесью и подожгла.

В Закарпатской области в ноябре и начале декабря 2024 года двое мужчин ночью подожгли админздание и генератор, питающий сети одного из мобильных операторов. На них заказчики вышли через один из мессенджеров и за удачно проделанную работу обещали денежное вознаграждение.

Свои действия поджигатели зафиксировали на видео, которое должны были отправить заказчику как доказательство выполнения "задания".

Подозреваемым избраны меры пресечения.

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