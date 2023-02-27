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В Украине ликвидировали наркокартель с оборотом в миллион долларов ежемесячно

Организованная преступная группировка обеспечивала наркотиками почти все регионы Украины

сегодня, 19:55
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Автор:

Моесеенко Валентина








Более 1200 правоохранителей провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества "Двадцатовские", в том числе десять лидеров, пишут "Комментарии". При этом рынок сбыта наркотических средств охватывал почти все регионы Украины.

В Украине ликвидировали наркокартель с оборотом в миллион долларов ежемесячно

Масштабную спецоперацию провели силовики по обезвреживанию криворожской наркогруппировки

Целый год силовики проводили документирование ОПГ, участники которой изготавливали и сбывали наркотики. Оперативные разработки проводились в строгой секретности, а о дате, времени и месте проведения спецоперации знало ограниченное количество правоохранителей. Организаторами наркокартеля оказались трое жителей Кривого Рога, которые имеют связи среди криминалитета.


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"Сеть состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп, — рассказывают в полиции. — Организаторы тщательно подбирали "персонал" и отдавали предпочтение лицам с хорошими физическими данными и связями среди лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом, чтобы сохранить автономию и не попасться правоохранителям, представители разных звеньев почти не контактировали друг с другом. Таким образом задержанные правоохранителями сбытчики не владели информацией о деятельности всего наркокартеля".

Для надлежащего контроля деятельности и безопасности функционировала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за работой лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты" и тому подобное.

"Для бесперебойного изготовления метамфетамина фигуранты организовали деятельность сети нарколабораторий в арендованных гаражных помещениях и в квартире в Кривом Роге. Их мощности позволяли в промышленных масштабах изготавливать ежемесячно до 40 кг готовых психотропов. Кроме того, лидеры наркобизнеса организовали выращивание наркосодержащих растений и для расширения "ассортимента" наладили их закупку у лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали и прекратили", — рассказывают копы.

Была и так называемая группа силовой поддержки. Она занималась физической защитой участников ОПГ, решала конфликтные ситуации с конкурентами, осуществляла физическое воздействие на лиц, занимающихся сбытом наркотиков для поддержания дисциплины внутри преступной организации.

"Существовала и отдельная группа лиц, которая занималась "решением вопросов" с правоохранительными органами при разоблачении противоправной деятельности участников преступной организации", — уточняют в Офисе Генпрокурора.

Для бесперебойной торговли фигуранты продумывали логистику и обустройство пунктов хранения: так они через разветвленную "курьерскую" сеть реализовывали продукцию крупными и розничными партиями путем "закладок" и методом "из рук в руки".

"Средства от сбыта наркотиков, а это — более миллиона долларов США "прибыли" ежемесячно, лидеры группировок передавали руководителям преступного сообщества "Двадцатовские", которые распределяли их между всеми задействованными в наркобизнесе лицами", — рассказывают полицейские.

Силовики на территории Днепровщины и еще в нескольких регионах государства задержали 37 участников преступного сообщества, в частности лидеров, представителей силового блока, "химиков" и сбытчиков. По результатам проведения более 200 одновременных обысков изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры.

"Также изъяли 310 тысяч долларов США, 103 тысячи евро и более 500 тысяч гривен, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, более двух десятков банковских карточек и мобильных телефонов, "черновые" записи об изготовлении и сбыте наркотиков, данные дилеров, "клиентов" и должников, а также 40 автомобилей, старинные книги и иконы", — уточняют в Нацполиции.

Всем задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней); ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).

Теперь суд должен избрать фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Шестерым лидерам ОПГ уже избрано — содержание под стражей без возможности внесения залога. На изъятые ценности, вещи и имущество будет наложен арест.


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