В Украине ликвидировали наркокартель с оборотом в миллион долларов ежемесячно



















Более 1200 правоохранителей провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества "Двадцатовские", в том числе десять лидеров, пишут "Комментарии". При этом рынок сбыта наркотических средств охватывал почти все регионы Украины.

Масштабную спецоперацию провели силовики по обезвреживанию криворожской наркогруппировки

Целый год силовики проводили документирование ОПГ, участники которой изготавливали и сбывали наркотики. Оперативные разработки проводились в строгой секретности, а о дате, времени и месте проведения спецоперации знало ограниченное количество правоохранителей. Организаторами наркокартеля оказались трое жителей Кривого Рога, которые имеют связи среди криминалитета.



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"Сеть состояла из трех преступных организаций и шести организованных групп, — рассказывают в полиции. — Организаторы тщательно подбирали "персонал" и отдавали предпочтение лицам с хорошими физическими данными и связями среди лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков. При этом, чтобы сохранить автономию и не попасться правоохранителям, представители разных звеньев почти не контактировали друг с другом. Таким образом задержанные правоохранителями сбытчики не владели информацией о деятельности всего наркокартеля".

Для надлежащего контроля деятельности и безопасности функционировала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за работой лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты" и тому подобное.



"Для бесперебойного изготовления метамфетамина фигуранты организовали деятельность сети нарколабораторий в арендованных гаражных помещениях и в квартире в Кривом Роге. Их мощности позволяли в промышленных масштабах изготавливать ежемесячно до 40 кг готовых психотропов. Кроме того, лидеры наркобизнеса организовали выращивание наркосодержащих растений и для расширения "ассортимента" наладили их закупку у лиц, деятельность которых полицейские также задокументировали и прекратили", — рассказывают копы.

Была и так называемая группа силовой поддержки. Она занималась физической защитой участников ОПГ, решала конфликтные ситуации с конкурентами, осуществляла физическое воздействие на лиц, занимающихся сбытом наркотиков для поддержания дисциплины внутри преступной организации.



"Существовала и отдельная группа лиц, которая занималась "решением вопросов" с правоохранительными органами при разоблачении противоправной деятельности участников преступной организации", — уточняют в Офисе Генпрокурора.

Для бесперебойной торговли фигуранты продумывали логистику и обустройство пунктов хранения: так они через разветвленную "курьерскую" сеть реализовывали продукцию крупными и розничными партиями путем "закладок" и методом "из рук в руки".

"Средства от сбыта наркотиков, а это — более миллиона долларов США "прибыли" ежемесячно, лидеры группировок передавали руководителям преступного сообщества "Двадцатовские", которые распределяли их между всеми задействованными в наркобизнесе лицами", — рассказывают полицейские.

Силовики на территории Днепровщины и еще в нескольких регионах государства задержали 37 участников преступного сообщества, в частности лидеров, представителей силового блока, "химиков" и сбытчиков. По результатам проведения более 200 одновременных обысков изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры.



"Также изъяли 310 тысяч долларов США, 103 тысячи евро и более 500 тысяч гривен, оружие и патроны различного калибра, боеприпасы, более двух десятков банковских карточек и мобильных телефонов, "черновые" записи об изготовлении и сбыте наркотиков, данные дилеров, "клиентов" и должников, а также 40 автомобилей, старинные книги и иконы", — уточняют в Нацполиции.

Всем задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней); ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).



Теперь суд должен избрать фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Шестерым лидерам ОПГ уже избрано — содержание под стражей без возможности внесения залога. На изъятые ценности, вещи и имущество будет наложен арест.





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