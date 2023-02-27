В Украине ликвидировали наркокартель с оборотом в миллион долларов ежемесячно

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Моесеенко Валентина
Более 1200 правоохранителей провели спецоперацию и задержали 37 участников преступного сообщества "Двадцатовские", в том числе десять лидеров, пишут "Комментарии". При этом рынок сбыта наркотических средств охватывал почти все регионы Украины.
Масштабную спецоперацию провели силовики по обезвреживанию криворожской наркогруппировки
Целый год силовики проводили документирование ОПГ, участники которой изготавливали и сбывали наркотики. Оперативные разработки проводились в строгой секретности, а о дате, времени и месте проведения спецоперации знало ограниченное количество правоохранителей. Организаторами наркокартеля оказались трое жителей Кривого Рога, которые имеют связи среди криминалитета.
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Для надлежащего контроля деятельности и безопасности функционировала четкая иерархия и распределение ролей: контроль за работой лабораторий, их охрана, "химики", "финансисты" и тому подобное.
Была и так называемая группа силовой поддержки. Она занималась физической защитой участников ОПГ, решала конфликтные ситуации с конкурентами, осуществляла физическое воздействие на лиц, занимающихся сбытом наркотиков для поддержания дисциплины внутри преступной организации.
Для бесперебойной торговли фигуранты продумывали логистику и обустройство пунктов хранения: так они через разветвленную "курьерскую" сеть реализовывали продукцию крупными и розничными партиями путем "закладок" и методом "из рук в руки".
Силовики на территории Днепровщины и еще в нескольких регионах государства задержали 37 участников преступного сообщества, в частности лидеров, представителей силового блока, "химиков" и сбытчиков. По результатам проведения более 200 одновременных обысков изъяли наркотические средства и психотропные вещества, а также прекурсоры.
Всем задержанным сообщено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней); ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и сбыт наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах).
Теперь суд должен избрать фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей. Шестерым лидерам ОПГ уже избрано — содержание под стражей без возможности внесения залога. На изъятые ценности, вещи и имущество будет наложен арест.
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