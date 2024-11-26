В Тернополе мужчина нарисовал "число дьявола" на 17 церквях

На фасадах 17 церквей в Тернополе появились надписи красной краской – число 666 и перевернутые кресты. Событие всколыхнуло местное общество в конце октября, а полиция оперативно задержала подозреваемого, 44-летнего жителя города.

Мужчина рисовал число 666 и перевернуты кресты на церквях в Тернополе

За сутки правоохранители получили несколько заявлений от настоятелей церквей, которые сообщили об актах вандализма. По словам полиции, инциденты произошли в двух микрорайонах Тернополя. В результате следственных действий задержан 44-летний житель Тернополя.

Во время обыска у подозреваемого изъяли аэрозольный баллончик, одежду с краской и мобильный телефон, который может содержать доказательства вандализма. Эти вещи передали на экспертизу. Кроме того, правоохранители инициировали проведение психиатрической экспертизы, поскольку мужчина не смог объяснить свои действия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК (хулиганство). Эта статья предусматривает штраф от 17 до 34 тысяч гривен, а также пробационный надзор до 5 лет и возможное ограничение свободы на тот же срок.

Число 666 – это символическое число, упоминаемое в Библии, в частности в книге Откровения. Оно ассоциируется с образом зверя Апокалипсиса, символизирующего зло, дьявола или антихриста. Именно поэтому оно получило название "число дьявола", или "число зверя". На протяжении истории число 666 окружало множество мистических и религиозных толкований. Некоторые люди считают, что оно несет в себе отрицательную энергетику, другие же просто считает его интересным числовым палиндромом.

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