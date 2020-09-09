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Главная Новости Общество Криминал В столице СБУ задержала боевика из руководящего звена террористической организации "ИГИЛ"
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В столице СБУ задержала боевика из руководящего звена террористической организации "ИГИЛ"

Сотрудники СБУ проверяют возможную причастность преступника к терактам в Украине

сегодня, 18:51
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В столице СБУ задержала боевика из руководящего звена террористической организации "ИГИЛ"

Фото: пресс-центр СБУ

В сообщении отмечается, что преступник является уроженцем одной из стран постсоветского пространства. В прошлом задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

Около двух лет назад преступник нелегально прибыл в нашу страну. В Киевской области он создал НВФ с участием граждан из стран Центральной Азии. Также он осуществлял координацию деятельности подразделений "ИГИЛ" за рубежом.

Сейчас подозреваемый задержан, сотрудники СБУ проверяют его возможную причастность к терактам в Украине.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ заблокировала деятельность пирамиды B2B jewelry: люди успели вложить около 250 000 000 долларов.


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