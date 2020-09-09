В столице СБУ задержала боевика из руководящего звена террористической организации "ИГИЛ"

Язык
BTC/USD
10261.90
ETH/USD
352.22
LTC/USD
48.36
USD/UAH
28.02
EUR/UAH
33.01
RUB/UAH
0.38
Дмитрий Симоненко
В Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Фото: пресс-центр СБУ
В сообщении отмечается, что преступник является уроженцем одной из стран постсоветского пространства. В прошлом задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.
Около двух лет назад преступник нелегально прибыл в нашу страну. В Киевской области он создал НВФ с участием граждан из стран Центральной Азии. Также он осуществлял координацию деятельности подразделений "ИГИЛ" за рубежом.
Сейчас подозреваемый задержан, сотрудники СБУ проверяют его возможную причастность к терактам в Украине.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ заблокировала деятельность пирамиды B2B jewelry: люди успели вложить около 250 000 000 долларов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости