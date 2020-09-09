В столице СБУ задержала боевика из руководящего звена террористической организации "ИГИЛ"

В Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство", который находится в международном розыске. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Фото: пресс-центр СБУ

В сообщении отмечается, что преступник является уроженцем одной из стран постсоветского пространства. В прошлом задержанный был заместителем известного чеченского радикального исламиста Ахмеда Чатаева, которого подозревают в организации теракта в Международном аэропорту Ататюрк в 2016 году. Иностранец участвовал в боевых действиях на территории Сирии и Ирака, занимался подбором и подготовкой боевиков, организацией терактов.

Около двух лет назад преступник нелегально прибыл в нашу страну. В Киевской области он создал НВФ с участием граждан из стран Центральной Азии. Также он осуществлял координацию деятельности подразделений "ИГИЛ" за рубежом.

Сейчас подозреваемый задержан, сотрудники СБУ проверяют его возможную причастность к терактам в Украине.

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