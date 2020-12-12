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Главная Новости Общество Криминал В США разгадали шифр серийного убийцы Зодиака: о чем там говорится
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В США разгадали шифр серийного убийцы Зодиака: о чем там говорится

Зодиак признался в 37 убийствах, но пока подтверждены только пять жертв

сегодня, 20:26
Автор:

Любовь Блажко

Американский серийный убийца Зодиак (в письме он называет себя именно так) отправил свое сообщение 51 год назад в газету San Francisco Chronicle. И только спустя много лет специалисты наконец-то смогли его расшифровать. Но это только начало, потому как подобных записок убийцы есть еще две, сообщает ВВС со ссылкой на ФБР. В письмах он признается в убийстве 37 человек, но официально подтверждены только пять. 

В США разгадали шифр серийного убийцы Зодиака: о чем там говорится

Серийный убийца Зодиак. Фото: bbc

Справится с нелегкой задачей смогли эксперты из США, Бельгии и Австралии. 

"Надеюсь, вы хорошо повеселитесь, пытаясь меня поймать. Я не боюсь газовой камеры, потому что это скорее отправит меня в рай. У меня есть достаточно рабов, которые будут на меня работать", — сообщается в послании. 

Но даже эта информация не помогла спецслужбам понять, кто бы мог скрываться за этими письмами. 

Зодиак лишил жизни 5 человек еще в конце 1960-х годов. Известно, что во время своих нападений он использовал холодное и огнестрельное оружие. А параллельно этому, он регулярно посылал свои записки в газеты, которые были тщательно зашифрованы. Специалисты предполагают, что разгадка двух остальных записок поможет им выяснить, кто же этот преступник. 

Помогать разбирать тайный шифр экспертам также помогал веб-дизайнер Дэвид Оранчак. Он говорит, что сделать это удалось только благодаря тому, что они использовали специальную программу и человеческую изобретательность. Оранчак добавил, что таким образом убийца пытается привлечь к себе внимание общественности. 

ФБР заверило, что ведутся активные поиски Зодиака. Первое убийство он совершил в декабре 1968 года. Убийца застрелил супругов в их машине. Случай повторился в следующем году – он опять стрелял в семейную пару, но мужчине удалось выжить. Третье убийство произошло в том же году – был убит таксист. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, зомби-двойника Анджелины Джоли приговорили к 10 годам заключения. 



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Источник: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-55285805
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