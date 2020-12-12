В США разгадали шифр серийного убийцы Зодиака: о чем там говорится

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Любовь Блажко
Американский серийный убийца Зодиак (в письме он называет себя именно так) отправил свое сообщение 51 год назад в газету San Francisco Chronicle. И только спустя много лет специалисты наконец-то смогли его расшифровать. Но это только начало, потому как подобных записок убийцы есть еще две, сообщает ВВС со ссылкой на ФБР. В письмах он признается в убийстве 37 человек, но официально подтверждены только пять.
Серийный убийца Зодиак. Фото: bbc
Справится с нелегкой задачей смогли эксперты из США, Бельгии и Австралии.
Но даже эта информация не помогла спецслужбам понять, кто бы мог скрываться за этими письмами.
Зодиак лишил жизни 5 человек еще в конце 1960-х годов. Известно, что во время своих нападений он использовал холодное и огнестрельное оружие. А параллельно этому, он регулярно посылал свои записки в газеты, которые были тщательно зашифрованы. Специалисты предполагают, что разгадка двух остальных записок поможет им выяснить, кто же этот преступник.
Помогать разбирать тайный шифр экспертам также помогал веб-дизайнер Дэвид Оранчак. Он говорит, что сделать это удалось только благодаря тому, что они использовали специальную программу и человеческую изобретательность. Оранчак добавил, что таким образом убийца пытается привлечь к себе внимание общественности.
ФБР заверило, что ведутся активные поиски Зодиака. Первое убийство он совершил в декабре 1968 года. Убийца застрелил супругов в их машине. Случай повторился в следующем году – он опять стрелял в семейную пару, но мужчине удалось выжить. Третье убийство произошло в том же году – был убит таксист.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, зомби-двойника Анджелины Джоли приговорили к 10 годам заключения.
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