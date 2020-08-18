В Славянске провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года - МВД

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Дмитрий Симоненко
В Славянске правоохранители провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
Погребения с неопознанными телами были обнаружены на территории местного кладбища.
фото: пресс-центра МВД
Процедура эксгумации была организована правоохранителями с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" Вооруженных Сил Украины. На раскопках также присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от международного комитета Красного Креста.
Процедура эксгумации продолжалась два дня и проходила в соответствии с международными стандартами. Правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, с целью сохранения биообразцов и вещественных доказательств.
У погибших отобрали образцы ДНК, которые направили на экспертизу в Киев для идентификации.
"Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности", - отмечается в сообщении.
Ранее издание "Комментарии" писали, что Аваков подарил оружие несколько сотням украинском, хотя награждения огнестрел является прерогативой президента.
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