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Главная Новости Общество Криминал В Славянске провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года - МВД
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В Славянске провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года - МВД

Погребения с неопознанными телами обнаружили на территории местного кладбища

18 августа 2020, 22:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Славянске правоохранители провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий на Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Погребения с неопознанными телами были обнаружены на территории местного кладбища.

В Славянске провели эксгумацию тел погибших во время боевых действий 2014 года - МВД

фото: пресс-центра МВД

Процедура эксгумации была организована правоохранителями с привлечением группы транспортировки и поиска погибших военнослужащих "Эвакуация 200" Вооруженных Сил Украины. На раскопках также присутствовали независимые эксперты по судебной медицине от международного комитета Красного Креста.

Процедура эксгумации продолжалась два дня и проходила в соответствии с международными стандартами. Правоохранители использовали современные методы извлечения и транспортировки тел, с целью сохранения биообразцов и вещественных доказательств.

У погибших отобрали образцы ДНК, которые направили на экспертизу в Киев для идентификации.

"Это позволит облегчить страдания людей, родные которых пропали без вести и которые шесть лет живут в неизвестности", - отмечается в сообщении.

Ранее издание "Комментарии" писали, что Аваков подарил оружие несколько сотням украинском, хотя награждения огнестрел является прерогативой президента.


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