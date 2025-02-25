В Ровенской области чиновников поймали на взятке в 1,3 млн грн

Исполняющий обязанности городского головы одного из населенных пунктов Ровенщины вместе с депутатом горсовета попались на вымогательстве взятки. По версии следствия, чиновники предлагали помочь в земельных вопросах, но их помощь стоила семье из общины почти 40 соток земли. Стоимость такого соглашения была оценена в 1,3 млн грн. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Фото: gp.gov.ua

Как установили правоохранители, чиновники потребовали передать им земельный участок в частную собственность в обмен на ускоренное рассмотрение вопросов в горсовете. Речь шла об утверждении детальных планов и изменении целевого назначения земли.

Однако сделка провалилась – правоохранители задержали подозреваемых во время передачи неправомерной выгоды. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается, а чиновникам грозит наказание по статье 368 УК Украины – получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что бежавший в Россию бывший депутат Одесского горсовета оказался под следствием за госпредательство и поддержку оккупантов. По данным правоохранителей, он не только агитировал за агрессора, но и лично помогал российским войскам во время их наступления на Киев. Используя медиа и соцсети, он распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал войну и призвал украинцев сложить оружие. Сейчас он объявлен в розыск.



