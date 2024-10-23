В Одессе отец жестоко избил младенца: двухмесячный ребенок в реанимации

Ребенок, которому всего 2,5 месяца, находится в больнице в тяжелом состоянии. Отцу грозит до восьми лет лишения свободы за тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

Задержание злоумышленника. Фото ГУНП в Одесской области

22 октября ночью в больницу Одесской областной детской клинической был срочно доставлен младенец с тяжелыми травмами. Как сообщили полицейским медики, 27-летний отец систематически наносил удары своей дочери, когда та плакала, пытаясь "успокоить" ее. Мать ребенка, 24-летняя женщина, вызвала скорую, поскольку состояние малыша ухудшалось, но опасалось вмешиваться в действия мужчины.

Правоохранители выяснили, что эта гражданская пара не была ранее в поле зрения полиции или службы по делам детей. Кроме маленькой дочери, у них есть еще двухлетний сын, которого, по предварительной информации, также отец мог избивать. Сейчас ребенка обследуют медики, у него предварительно обнаружен закрытый перелом бедра.

Злоумышленник был задержан в процессуальном порядке. По словам начальника следственного отделения Одесского районного управления полиции № 1 Петра Чефарличева, отцу объявят подозрение по статье об умышленных тяжких телесных повреждениях, которые могут угрожать жизни ребенка. По этой статье предусмотрено наказание до восьми лет лишения свободы. Полиция обратится в суд с ходатайством об аресте злоумышленника.

Следствие также занимается расследованием в отношении телесных повреждений, нанесенных его сыну. Приморская окружная прокуратура Одессы руководит процессуальным производством по обоим делам.

В ходе следствия будет дана правовая оценка всем действиям как мужчины, так и женщины. Об этом мы сообщили работникам службы по делам детей для решения дальнейшей судьбы детей, — добавил Петр Чефарличев.

Напомним, 11-летний житель Ананева, вернувшись домой, обнаружил свою мать без признаков жизни через окно и сообщил об этом в полицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили тела 38-летней женщины и ее 7-летней дочери в разных комнатах с ножевыми ранениями, которые, по выводам экспертов, привели к их смерти. В ходе расследования полицейские быстро выяснили, что к преступлению причастен 16-летний сын погибшей.