В Николаевской области пенсионер изнасиловал 10-летнего ребенка
В Николаевской области пенсионер изнасиловал 10-летнего ребенка

На Николаевщине перед судом предстанет 61-летний мужчина, обвиняемый в изнасиловании ребенка

25 августа 2025, 19:14
Автор:
Ткачова Марія

Прокуроры Николаевской области направили в суд обвинительный акт в отношении 61-летнего жителя Первомайского района. Его обвиняют в изнасиловании малолетнего ребенка и в пересмотре запрещенных материалов, содержащих детскую порнографию (ч. 4, ч. 6 ст. 152, ч. 1 ст. 301-1 УК Украины).

В Николаевской области пенсионер изнасиловал 10-летнего ребенка

Насильные сексуальные действия против ребенка

По данным следствия, в течение нескольких лет мужчина по месту жительства систематически совершал противоправные действия сексуального характера в отношении правнучки своей сожительницы, 10-летнего ребенка. Кроме того, с помощью своего мобильного телефона он получал доступ к интернет-контенту с детской порнографией, который просматривал для личного использования.

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Досудебное расследование проводили следователи Первомайского районного отдела полиции.

В случае доказательства вины ему грозит от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напоминаем: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в суде и подтверждена обвинительным приговором.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Вооруженные силы Украины заказали через систему "Е-баллы" более 22 тысяч единиц техники – от FPV-дронов и бомберов до разведывательных БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы. Общая стоимость этих заказов превысила 1 млрд гривен, сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, только за последний период на фронт уже доставлено оборудование на 266 миллионов гривен, а среднее время от заказа до фактической поставки составляет около 10 дней.



Источник: https://myk.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=397808
