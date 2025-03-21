В Николаеве злоумышленник эксплуатировал людей с инвалидностью: что ему угрожает

В Николаеве 61-летний мужчина заставлял попрошайничать людей с инвалидностью в обмен на еду для них. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре и главном управлении Национальной полиции Николаевщины.

Мужчина использовал людей с инвалидностью. Фото из открытых источников

Правоохранители обнаружили, что мужчина завербовал для попрошайничества 63-летнюю внутренне перемещенную женщину из Запорожья и 50-летнего мужчину, которые имеют инвалидность 2 группы и находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Злоумышленник обещал потерпевшим хорошо оплачиваемую работу и жилье, но обманом заставил попрошайничать в людных местах. Он забирал все пожертвования, значительную часть из которых тратил на себя. Также он использовал на собственные нужды получавшие потерпевшие социальные выплаты.

В декабре 2024 года правоохранители разоблачили жителя Николаева и задержали его. Мужчине сообщили о подозрении в торговле людьми – вербовке человека, совершенном с целью эксплуатации, с использованием уязвимого состояния (часть 2 статьи 149 Уголовного кодекса).

В ходе расследования подозреваемого поместили под стражу. Теперь правоохранители завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.

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