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Главная Новости Общество Криминал В Киевской области задержали "вора в законе" Магало
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В Киевской области задержали "вора в законе" Магало

46-летнего уроженца Грузии поместили в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства

сегодня, 12:37
Автор:

Сергей Медведев

Правоохранители столичного региона задержали криминального авторитета. Так, 46-летний уроженец Грузии получил отказ на получение гражданства Украины еще в июле.  Понимая, что законных оснований находиться на территории страны у него нет и он может быть принудительно выдворен, принимал все возможные меры конспирации, чтобы не попасть в поле зрения полицейских. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

В Киевской области задержали "вора в законе" Магало

Согласно информации,   "вор" уже имеет за плечами криминальный опыт. Его и его подельника судили за совершение на территории Киевщины вооруженного нападения на семью предпринимателя, во время которого они силой отобрали 150 тыс. долларов США. 

Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции установили временное место пребывания "вора в законе" и провели операцию по задержанию. 

В субботу, 31 октября, "вора в законе" по кличке "Магало" правоохранители задержали в загородном доме Киевской области. В данный момент решается вопрос о принудительном выдворении его из Украины.

Как ранее сообщали "Комментарии", в Николаеве произошло нападение на криминального авторитета "Мультика". 

В полиции не исключают, что в “Мультика” могли стрелять из мести или в связи с перераспределением криминальных сфер влияния в регионе. Кроме того, его могли “заказать” из-за бизнеса, невозвращенных долгов или на почве неприязненных отношений. Пока в полиции отрабатывают все эти версии, ни одна из которых не является основной. За покушение на умышленное убийство виновным грозит до 15 лет тюрьмы.


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