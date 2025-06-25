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В Киевской области задержали американца, который находился в международном розыске 30 лет

Американца, которого более 30 лет разыскивали за сексуальные преступления против детей, задержали в Киевской области.

25 июня 2025, 14:12
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Slava Kot

В Киевской области полиция задержала 66-летнего гражданина США, который с 1992 года находился в международном розыске по обвинению в сексуальных преступлениях против детей. Человек более трех десятилетий уклонялся от ответственности и проживал в Украине под вымышленным именем.

В Киевской области задержали американца, который находился в международном розыске 30 лет

Американца задержали в Киевской области

Как сообщает Офис Генерального прокурора, ссылаясь на данные американских правоохранительных органов, задержанный американец в 1980-х годах работал директором детского сада в округе Пима, штат Аризона. В период с 1984 по 1991 год он совершил ряд сексуальных преступлений в отношении четырех детей от 4 до 9 лет.

Еще до того, как суд штата Аризоны вынес приговор, мужчина скрылся с территории США, использовав поддельные документы под именем гражданина Мексики. С тех пор он находился в международном розыске и считался одним из самых разыскиваемых лиц, подозреваемых в преступлениях против детей.

Украинским правоохранителям удалось установить местонахождение подозреваемого благодаря использованию современных цифровых технологий, включая анализ данных из открытых источников. Как выяснилось, мужчина жил в частном доме Киевской области, где вел скрытый образ жизни под вымышленными данными.

После подтверждения его личности сотрудники Национальной полиции провели обыск и задержали мужчину по месту жительства. В настоящее время он находится под стражей. По данным Офиса Генпрокурора, задержанный обвиняется в США по 15 пунктам уголовного законодательства. Прокуроры готовят ходатайство в суд о временном аресте с целью дальнейшей экстрадиции в Соединенные Штаты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США объявили рекордное вознаграждение за информацию о хакере родом из Украины.



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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/v-ukrayini-zatrimano-gromadyanina-ssa-yakii-ponad-30-rokiv-perexovuvavsya-vid-pravosuddya-za-seksualni-zlocini-proti-ditei
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